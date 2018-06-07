التعليم": انتهاء تصفيات المرحلة الأولى من المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيًا

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار اهتمام الوزارة باكتشاف ورعاية الموهوبين وتنميتهم رياضيًا، وبقيادة الأستاذ هشام السنجري، رئيس قطاع الخدمات والأنشطة التربوية، أكدت الدكتورة إيمان حسن، رئيسة الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أن المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيًا والذي يتم بالتعاون مع وزارات الشباب، والصحة، والتعليم العالي، واللجنة الأوليمبية، وتحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية في 9 ألعاب، انتهت المرحلة الأولى باشتراك 69 ألف طالب، حيث تم التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى في إدخال جميع البيانات الخاصة بالمشتركين في المشروع، واستخراج النتائج طبقًا للبرنامج الموضوع تحت إشراف الاتحادات المعنية باللعبة.





وأشارت، حسب بيان اليوم، إلى أن تصفيات المرحلة الأولى بدأت بـ٦٨ ألف طالب وطالبة وتم اختيار ١٤ ألف سوف يتقدمون لتصفيات المرحلة الثانية، والتي تبدأ من 10 إلى 30 يوليو الحالي، وتتم في مراكز الشباب المتواجدة في المحافظات المختلفة، تحت إشراف الوزارات المعنية بذلك، موضحةً أنه تجرى الاختبارات الخاصة بالمرحلة الثانية من خلال الاتحادات المعنية بكل لعبة، والتي وضعت معايير واختبارات لاختيار أفضل العناصر.



