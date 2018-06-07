"الوفد" يواصل فقدان قياداته رغم "التحالف" مع "دعم مصر"

عدد نواب "مستقبل وطن" يقترب من الـ350 تحت القبة









من المرجح أن يفشل الائتلاف الذى يسعى حزب الوفد، لتشكيله فى مجلس النواب بالتحالف مع ائتلاف دعم مصر، فى ظل المنافسة الشرسة بينه وبين حزب مستقبل وطن، خاصة فى ظل نجاح الأخير خلال الأيام القليلة الماضية فى ضم عدد من نواب حزب الوفد، له، ما كشف عن عدم قدرة حزب الأمة، على السيطرة على نوابه، حيث سبق لهم الانضمام إلى ائتلاف دعم مصر، دون استئذان الحزب.





وطبقاً لقيادات فى حزب مستقبل وطن، انضم عدد من نواب حزب الوفد مؤخراً للأول، ومنهم بدوى عبد اللطيف ونافع هيكل ومجدى بيومى، حيث شهدت الأيام الماضية، استقالة النائب نافع هيكل، رئيس لجنة حزب الوفد بمركز الصف بالجيزة، من الحزب لـ"ظروف خاصة".





وبحسب المصادر، فإن عدد نواب مستقبل وطن، وصل لنحو 350 نائباً، ومن المقرر أن يبدأ الحزب خلال الفترة المقبلة مرحلة جديدة من الاستعدادات لانتخابات المجالس المحلية، حيث يسعى مستقبل وطن عقب فض دور الانعقاد الثالث للبرلمان إلى افتتاح 5 مقار جديدة فى كل محافظة.





وطبقاً للمصادر، فإنه من المنتظر أن يشهد أغسطس المقبل افتتاح مقار فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وقنا والإسكندرية، بهدف التواصل مع كل فئات المجتمع بالمحافظات، وزيادة حجم التواصل مع المواطنين فى إطار الاستعدادات للانتخابات المحلية المقرر لها مطلع العام المقبل، بحيث يعقب هذه الافتتاحات تنظيم ندوات ومؤتمرات يحضرها قيادات الحزب ونوابه.





وأشارت المصادر إلى أن سعى الحزب خلال الفترة المقبلة إلى تنظيم دورة لكرة القدم على مستوى الجمهورية، تبدأ 25 يوليو الجارى، تحت رعاية أشرف رشاد، رئيس الحزب، والمستشار عصام هلال عفيفى، أمين التنظيم، والعامرى فاروق، وزير الشباب والرياضة الأسبق، رئيس لجنة الرياضة باللجان المتخصصة للحزب، يأتى من أجل استقطاب كوادر جديدة شبابية للحزب.



