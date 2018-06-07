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مدرب الاهلي : ودية أولمبيا فرصة للحكم على اللاعبين

الجمعة 06/يوليه/2018 - 12:29 م
مدرب الاهلي : ودية أولمبيا فرصة للحكم على اللاعبين
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الفجر الرياضي
 

أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، إن مباراة الفريق اليوم أمام أولمبيا السلوفيني تعد فرصة جيدة للوقوف على مستوى اللاعبين، ومعرفة درجة استيعابهم لفكر الجهاز الفني خلال الفترة الأخيرة، وذلك قبل بداية المرحلة الثانية من المعسكر.

 

وأضاف أن هناك حالة من التنافس الشديد بين اللاعبين خلال المعسكر؛ للوصول إلى أفضل مستوى ممكن، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على الفريق بشكل عام، مشيرا إلى أن الجهاز الفني طلب من اللاعبين توخي الحذر خلال التدريبات؛ حرصا على سلامة الجميع، وتجنبا لأية إصابات.

 

وشدد يوسف على أن الفترة القادمة ستشهد التركيز على النواحي الخططية والتكتيكية، خصوصا بعد انضمام لاعبي الفريق الدوليين؛ شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد فتحي وسعد سمير، وأيمن أشرف، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام فريق تاونشيب البتسواني في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

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