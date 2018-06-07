ملفات فشلت وزيرة السياحة فى إدارتها

إهدار 9 ملايين دولار مقابل هاشتاج ترويجى للسياحة









انتظر العاملون بقطاع السياحة، حدوث تغيرات ايجابية كبيرة بعد تعيين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرًا للسياحة، نظرًا لخلفيتها الاقتصادية، وسيرتها المهنية الكبيرة، لكن الصدمة كانت كبيرة بعد مرور ما يقرب من ٧ أشهر دون أى إنجاز حقيقى على أرض الواقع، بل ازداد الوضع سوءًا، وزادت الأزمات.





حين قررت وزيرة السياحة، القيام بإنجاز حقيقى فى ملف التنشيط، استعانت برئيس هيئة من خارج القطاع السياحي، هو المهندس أحمد يوسف، رغم وجود خبرات كثيرة بداخله، ورغم أن الهيئة إدارة مستقلة عن الوزارة إلا أن رئيسها لم يستطع سداد فواتير التليفونات المستحقة للشركة المصرية للاتصالات، ما أدى لانقطاع الخدمة والإنترنت لعدة أيام، لعدم وجود توقيع من الوزيرة على السداد.





وقامت الوزارة بدفع ٩ ملايين دولار من ميزانية التنشيط، بما يعادل (١٣٠ مليون جنيه) لـ«فيفا»، فى الوقت بدل الضائع لبدء كأس العالم، بِهدف رعاية الحدث الكروى الكبير بروسيا، بدعوى تنشيط السياحة، ولَم يكن للمبلغ أى مردود إيجابي، ولم تقم أى فاعليات مصرية تحدث العالم عنها، واكتفت الوزارة بهاشتاج بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تحت عنوان "اكتشف واستثمر فى مصر"، وتم توزيع الهاشتاج على القنوات المصرية فقط.





ثم اكتشف الجميع أن مقترح رعاية مصر لكأس العام، قدمته وزارة الاستثمار، وتم دفع ١٥ مليون دولار مقابل ذلك لـ«فيفا»، تحملت منها السياحة ٩ ملايين دولار.



