8000 إعلان طلب فتيات للعمل بالدعارة قبل انطلاق مونديال روسيا بشهر واحد

إحصائية نشرتها صحيفة "معاريف" مؤخرًا









خرجت الاستعدادات لاستقبال بطولة بحجم بطولة كأس العالم بروسيا، عن صورتها التقليدية، وكانت تتلخص فى السابق، فى إعداد الفنادق، وترميم المدرجات، وتجهيز أرضية الملعب قبل البطولة بفترة كافية، إلى جانب استعدادات حفل الافتتاح، وغيرها.





وكشفت إحصائية نشرتها صحيفة معاريف العبرية، وفقا لتقارير وتحذيرات أطلقتها بعض الروابط الحقوقية فى مدينة سان بطرسبورج الروسية، عن ارتفاع أعداد النساء اللائى قررن الاتجاه لصناعة الجنس فى روسيا، قبل البطولة مباشرة.





وعلى سبيل المثال تضاعفت عدد الإعلانات فى الصحف والمواقع الروسية، التى تطالب باحتياجها لمجموعة من النساء للعمل بالدعارة، من 800 إعلان فى فبراير الماضى، إلى 8000 إعلان فى مايو، قبل انطلاق المونديال بشهر واحد.





وذكرت الصحيفة، أن المنظمات الحقوقية الروسية، كشفت أيضاً عن فضيحة كبرى، أكدت أن معظم النساء اللائى تم إحضارهن لروسيا ، وعملن بالدعارة، جئن بواسطة إعلان خادع ، زعم توفير فرص عمل لهن، كعارضات أزياء أو مرافقة الأجانب فى المطار، وجاء نص الإعلان كالتالى " فرصة عمل مؤقتة، مطلوب فتيات تتراوح أعمارهن بين 18 و25 سنة، يجدن اللغة الإنجليزية، بشرط أن يكون مقاس حمالة الصدر الخاصة بهن مقاس C ".





وأكدت أن آلاف الإعلانات من هذه النوعية، انتشرت فى أنحاء روسيا بشكل كبير، قبل انطلاق البطولة بأيام، وأشارت إلى أن المونديال من المقرر أن يُدر على روسيا أرباحاً بالمليارات، وسينعش الاقتصاد الروسى بطرق معظمها غير شرعية.





المنظمات الحقوقية نجحت فى جمع توقيعات رافضة للظاهرة، من 30 ألف شخص، فى مدينة سان بطرسبورج وحدها، وأكدت أن عدداً كبيراً من الفتيات ، يقمن فى روسيا منذ انطلاق بطولة كأس العالم للقارات، التى أقيمت العام الماضى 2017 فى روسيا أيضاً، رغماً عنهن، ومنهن من نجحن فى الهرب، وتم استبدالهن بغيرهن على الفور، كما تم إخلاء سبيل 4 فتيات من نيجيريا مؤخراً، بعد أن ثبت دخولهن لروسيا بطريقة مخادعة.





موقعMKRU الروسى تناول الظاهرة أيضاً، وأشار إلى أن هناك العديد من النساء من قارتى إفريقيا وآسيا تم إحضارهن إلى روسيا بالطريقة ذاتها، نظراً لمظهرهن المختلف، وتم خداعهن عن طريق سماسرة من داخل بلدانهن، بوجود فرص عمل فى محلات مصففى الشعر، ومراكز التجميل.





وأضاف أنه قبل انطلاق البطولة بيوم واحد، بلغ سعر الزيارة لمدة ساعة واحدة لدى فتاة الليل حوالى 2500 روبل، ما يوازى 800 جنيه مصرى تقريبا، وفى فترة المونديال ترتفع الأسعار لتبلغ 5000 روبل فى الساعة حوالى 1600 جنيه.





ووفقاً لمعطيات المنظمات الحقوقية فى موسكو، فإن نصيب الفتاة يبلغ 500 روبيل فقط من المبلغ الذى يدفعه الزبون، كما أشارت إلى أن أجر الفتيات القادمات من أوزبكستان وطاجيكستان هو الأقل، إلى جانب وجود الآلاف من النساء الأفارقة يعملن فى المهنة، ويتلقون مبالغ قليلة للغاية.



