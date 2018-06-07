القادمون مع "حكومة مدبولي"

حركة تغييرات واسعة مع الوزراء الجدد





وزيرة الصحة تستعين برجال "الجبلى" وترفض التعاون مع قيادات "عماد الدين"





مدير مكتب محلب يعمل مستشارًا سياسيًا لمدبولى.. وطاقم إسماعيل يقدم استقالته









بمجرد إجراء أى تعديل وزارى أو رحيل الحكومة بالكامل يصبح من المعروف بالضرورة أن هناك حركة تغييرات ستحدث بقدوم الرجال المقربين من الوزراء الجدد على حساب القدامى، هو عرف حكومى متبع، هدفه أن يصبح للمسئول الجديد طاقم يمثل حلقة الوصل بينه وبين بقية قطاعات الوزارة.





ويضم الفريق الصغير للوزير، مدير مكتبه والمستشار الإعلامى، ومسئول الاتصال السياسى، الأول هو الحارس الأمين على أسرار الوزير والوزارة، أما الثانى فهو المسئول عن تحسين علاقة الوزير بوسائل الإعلام وتكوين صورته أمام القيادة السياسية، أما الثالث فمختص بالتواصل والاستجابة بقدر الإمكان لطلبات أعضاء مجلس النواب.





حركة التنقلات مع قدوم الوزراء الجدد بعد تغيير حكومة شريف إسماعيل، لصالح وزارة مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جرت بسرعة شديدة جداً قبل حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب، حيث أتى الوزراء الجدد برجالهم المقربين منهم لتولى المناصب المهمة فى الوزارات، باستثناء عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، أما الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، فذكرت مصادر أنه أرجأ حركة التغييرات، لكنها ستحدث فى الفترة المقبلة وستطول عددا من القيادات ولكن الوزير ينتظر إجراء عملية إعادة لتقييم كل المسئولين الكبار فى وزارته ليتخذ القرار المناسب.





وعندما يأتى الوزير الجديد أو حتى رئيس الوزراء، لا ينتظر الطاقم القديم لسلفه قرارا بإقالتهم، حيث من المعتاد أن يبادروا هم بتقديم طلب استقالة أو إنهاء ندب، وهو ما حدث مع قدوم مدبولى، الذى احتفظ بمنصبه فى الحكومة السابقة كوزير للإسكان، بجانب ترأسه لمجلس الوزراء حيث تقدم الدكتور حسن شوقى، مدير مكتب شريف إسماعيل، باستقالته فى نفس يوم رحيل إسماعيل، وقام مدبولى بتعيين الدكتورة راندا المنشاوى، نائبته عندما كان وزيراً لتصبح مديرة لمكتبه فى المنصب الجديد.





كما رحل تامر عوف، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس النواب، حيث طلب من مدبولى إعفاءه من المنصب بالفعل، وتم تعيين عبدالفتاح المسلاوى كمستشار له لشئون مجلس النواب، والذى كان يشغل منصب مدير مكتب إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، حيث يعد مدبولى التلميذ النجيب لمحلب، الذى كان وزيراً للإسكان قبل أن يكون رئيساً للحكومة، وهو ما حدث أيضاً مع مدبولى.





كما تولى هانى يونس، منصب المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، والذى كان يشغل نفس المنصب خلال فترة تولى محلب رئاسة الحكومة، حيث عمل يونس مستشاراً إعلامياً لوزارة الإسكان مع مدبولى خلال الفترة الماضية.





فيما قام وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، بتعيين 3 مساعدين جدد له، وهم شيماء أبو عبلة، ومحمد عبدالقادر، وعمرو حداد، بالإضافة إلى وجود 2 مساعدين سابقين، كما أجرى عددا من التغييرات داخل الوزارة حيث قام بتعيين كل من أحمد الشيخ، وكيل وزارة لشئون مكتب الوزير بدلاً من إسماعيل الفار الذى تولى التنمية الرياضية، كما تم تعيين تامر عبدالعظيم، مديراً للمكتب الفنى بدلاً من محمد الكردى، كما تم تعيين اللواء نور سالم مديراً لإدارة الأداء الرياضى.





أما الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، فأخذت على عاتقها مسئولية تغيير قيادات الوزارة، حيث قامت بتعيين الدكتورة سهير عبدالحميد، فى منصب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، خلفًا للدكتور على المفتى، بعد شهر فقط من تعيين وزير الصحة السابق له.





وأكد مصدر مسئول بوزارة الصحة أن الوزيرة تعتزم إعادة هيكلة قطاع الإدارة المركزية لشئون الصيادلة لحل الأزمات التى عجزت رشا زيادة، رئيس الإدارة الحالية عن حلها، ومنها مشكلتى نواقص الأدوية وتسعيرة الدواء، ليتم تغيير القطاع المتبقى بعد سلسلة تغييراتها، موضحاً أن الوزيرة تعتزم أيضاً تغيير المتحدث الإعلامى للوزارة، خالد مجاهد، نظرا للأزمات التى تسبب فيها وجوده خلال فترة الدكتور أحمد عماد الدين، الوزير السابق، حيث تحاول الوزيرة اختيار بديل له من بين ترشيحين ستعلن اختيار أحدهما ليلحقا بحركة التغييرات الأضخم فى تاريخ الوزارة والتى تقوم بها الوزيرة.





وأشار المصدر إلى أن الوزيرة هالة، قامت فى أول أسبوعين منذ توليها حقبة وزارة الصحة، باستدعاء معظم القيادات التى كانت موجودة فى عهد الدكتور حاتم الجبلى، آخر وزير صحة فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وذلك للعمل بدلاً من القيادات التى أتى بها الوزير السابق أحمد عماد الدين.





ونوُه المصدر إلى أن الوزيرة الحالية تسير على نفس نهج الوزير السابق أحمد عماد الذى استبدل قيادات الوزارة فى عهده بأصدقائه فى جامعة عين شمس، لتأتى هى بتغيير كامل لجميع القيادات الذين استعان بهم واستبدلتهم بقيادات الوزارة القدامى، فأعادت عددا منهم، بعضهم كانوا على المعاش مثل مستشار الوزير لشئون قطاعات تنظيم الأسرة والسكان والطب الوقائى، والذى كان أيضا أهم مساعدى الوزير الأسبق حاتم الجبلى.





كما تتردد أحاديث حول تعيين عبدالرحمن شاهين، فى منصب المتحدث الرسمى للوزارة، مع العلم أنه كان المتحدث الرسمى للوزارة فى عهد الجبلى، وخرج إلى المعاش، رغم أن تعيينه فى المنصب فى عهد الجبلى، أثار علامات استفهام حول سياسة الوزارة، وعلاقتها بشركات الأدوية الكبرى إذ إن شاهين كان أحد كبار القيادات بإحدى الشركات الدولية، لكنه كان بارعاً فى الترويج للوزير.





أما تعيين سحر السنباطى، فى منصب رئيس قطاع الإسكان وتنظيم الأسرة، فأثار انتقادات عديدة من جانب موظفى الوزارة، خلال عهد الجبلى، خصوصاً أن الاستعانة بمسئولين قدامى بدعوى الحاجة إلى خبرتهم أمر غير مقنع لأن كيفية النهوض بالوزارة ليست حكراً على هؤلاء.





واستنكر عدد من العاملين بالوزارة التغيير الذى أجرته الوزيرة على اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، خصوصاً أن الأعضاء الذين كانوا موجودين استطاعوا تحقيق طفرة فى علاج الفيروس حصلت على إشادة دولية، والأهم أن المواطنين العاديين لمسوا بأنفسهم كفاءة عمل اللجنة.





محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء، أكد أن التغييرات التى قامت بها الوزيرة، فى هيكل القيادات بالوزارة منها تغييرات منطقية، وأخرى لم تكن موفقة فيها، مثل تغيير الدكتور على المفتى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، رغم مرور شهر واحد على تعيينه فى المنصب لأن هذه المدة غير كافية لتقييم عمله، ما يعنى أن تصرفها ليس موضوعياً ومجرد رسالة إلى سلفها أحمد عماد الدين، بأنها ستستبعد كل من تعاون معه أو عمل فى عهده.





يذكر أن هالة زايد بدأت فور توليها حقيبة وزارة الصحة، بأضخم حركة تغييرات فى الوزارة بإعادة قيادات الوزارة القدامى، منهم الدكتور أحمد محيى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى منصب مساعد وزير الصحة لشئون القطاع العلاجى، والدكتور محمد عزمى، رئيس المراكز الطبية.





كما قامت الدكتورة هالة، بتعيين الدكتورة غادة نصر، أستاذ الصحة العامة بجامعة القاهرة مقرراً للمجلس القومى للسكان، والدكتور حسام الخطيب، رئيساً لقطاع مكتبها، مع عودة الدكتور محمد شوقى، لمنصب وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، كما أعادت الدكتورة هالة ماسخ، التى أقالها الوزير السابق إلى قطاع شئون الأقاليم.





أما اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فبدأ عهده بإحالة 1000 أمين شرطة إلى المعاش، بعد تشكيل لجنة تضم فى عضويتها ممثلين عن قطاعات الأمن الوطنى والعام، والتفتيش، وشئون الأفراد، وذلك بناء على التقييم السنوى لهم وفق اللائحة التى وضعها اللواء مجدى عبدالغفار، الوزير السابق.





قرار اللواء توفيق، يدل على أن الوزارة قررت أن تفتح صفحة جديدة مع أمناء الشرطة، بعد أن انخفض عدد الأمناء المحالين إلى المعاش إلى النصف، إذ أحال اللواء عبدالغفار، الوزير السابق، العام الماضى، 2000 أمين شرطة إلى المعاش، مع أول تطبيق للائحة التى أصدرها.





قرار الوزير الجديد بخفض عدد أمناء الشرطة المحالين إلى المعاش بنسبة 50% عن آخر قرار إحالة أمناء شرطة للمعاش، يعنى أن الوزير يسعى لاحتواء كافة أطراف الجهاز الشرطى، خصوصاً الأمناء لإيمانه بأهمية دورهم فى حفظ الأمن، إذ إن عددهم يصل لـ250 ألف أمين شرطة بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة لحرص الوزير، الذى لم يمض على تسلمه مهام منصبه سوى 3 أسابيع، على تقوية علاقته بهذا العنصر الشرطى الذى يعتبر أكثر العناصر الشرطية احتكاكاً بالمواطنين، ومنحهم الفرصة للتأكيد على جدارتهم وأحقيتهم بالانتماء لوزارة الداخلية.



