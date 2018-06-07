لهذه الأسباب لن يعود الضباط الملتحون للداخلية

أثار حكم الإدارية العليا بعودة الضباط الملتحين إلى العمل بوزارة الداخلية جدلاً كبيراً، وكانت دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، قد قضت بإلغاء قرار وزير الداخلية الخاص بعزل عقيد شرطة بسبب إطلاقه لحيته، وجاء الحكم رغم صدور حكم سابق فى 2014، برفض طعن الضابط محمد القزاز، على قرار وقفه عن العمل لنفس السبب.





قالت المحكمة فى حيثياتها إن الطاعن خالف القانون والتعليمات الانضباطية داخل مرفق الشرطة، وأصر على المضى فى نهجه، مفضلاً الاستمرار فى الجدل فى قضايا فقهية خلافية، دون أن يستقيل أو يلتمس عملاً آخر، يكون بذلك مرتكباً ذنباً إدارياً مسلكياً لا يجب التهاون فى شأنه، باعتباره ممتنعا عن الخضوع لقواعد النظام مع الالتزام به.





وأضافت أنه رغم ذلك فإن قرار العزل شابه الغلو وعدم التناسب، ويعتبر بمثابة الإعدام الوظيفى، وكان يتعين على مجلس التأديب الملاءمة بين الذنب الإدارى، والجزاء المناسب.





ورغم الحكم إلا أن عودة الضباط الملتحين لعملهم يكاد يكون مستحيلاً، حيث ينص قانون الشرطة، واللوائح المنظمة لسلوك ومظهر العناصر والضباط، بإلزامهم بالنظام الشرطى، باعتباره أمراً واجباً على كل من ينتمى لتلك المؤسسة، حفاظاً على النسق العام لأفرادها، وبالتالى فإن مخالفة تلك القواعد قد تؤدى إلى الفصل وإنهاء الخدمة.





كما يعتبر أن كل من تقدم للالتحاق بكلية الشرطة ليصبح ضابطاً، على دراية بالقواعد الانضباطية واللوائح الخاصة بوزارة الداخلية، وهو ما يجبر الجميع على الالتزام بها، ومن ضمنها منع الضباط من إطلاق لحاهم، حفاظا على النسق العام لرجال الشرطة.





تعود القضية إلى عام 2012 - فترة حكم الإخوان - عندما طالب ضباط وأمناء شرطة بالاستمرار فى عملهم رغم إصرارهم على إطلاق لحاهم بالمخالفة للقانون.





وقالت مصادر أمنية إن عدد الضباط الملتحين لا يتجاوز 28 ضابطاً، وعدد قليل من الأمناء، وأن العدد الإجمالى لا يتخطى 50 فرداً، وكان ظهورهم الأول فى عهد الإخوان، بشكل يبدو أنه كان تماشيا مع طبيعة الحكم السائد وقتها.





وأكدت أن بعضهم متهماً فى جرائم يعاقب عليها القانون، منها الانضمام لجماعة إرهابية، والانخراط فى تيار سياسى بالمخالفة لقانون الشرطة، وتهم مواجهة السلطات، والاعتصام، وتعطيل العمل، وإثارة الشغب، وبلبلة الرأى العام.





وأوضحت أن قرار الإحالة إلى الاحتياط والعزل من الوظيفة، جاء بناء على رأى مجلس الدولة، وشارك فيه عضو من مجلس الدولة لضمان اتفاق الإجراءات المتبعة مع القانون.



