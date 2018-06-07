رئيس "البنك الزراعى" يمنح قريته 54 مليوناً بـ"مشروع البتلو" و10 ملايين للصعيد

قام بتعيين المقربين منه دون مسابقات وخصص لمستشاريه سيارات إيجارها 17 ألفًا شهريًا









حصلت «الفجر» على دعوى قضائية مقامة فى مجلس الدولة تطالب بعزل السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، من منصبه، لارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالجملة، تمثل فساداً مالياً وإدارياً، فضلاً عن تسببه فى خسائر للبنك وزيادة ديونه، مع الإضرار بأموال البنك، وذلك بالاشتراك مع رئيس قطاع الجيزة بالبنك.





الدعوى أقامها مسئولون فى البنك وهم كل من، «محمد مصطفى عبدالكافى عبدالواحد، رئيس وحدة التنمية والائتمان بالبنك الزراعى المصرى فرع أوسيم، ونيكسون عزت توفيق أبانوب، أخصائى ائتمان بالبنك الزراعى المصرى فرع أوسيم، وأحمد إبراهيم محمد داود، صراف خزينة بالبنك الزراعى المصرى فرع أوسيم»، وقد أقيمت الدعوى من المحامية رضا بركاوى بصفتها وكيلة عنهم.





الدعوى التى حملت رقم 24197 لسنة 72 شق مستعجل، اختصمت كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزى المصرى، وطالبت بعزل رئيس البنك الزراعى، ورئيس قطاع الجيزة بالبنك الزراعى، بناء على المخالفات التى كشفوا عنها.





وذكرت الدعوى أنه فى مارس 2016 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين السيد القصير، رئيساً لمجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، وذلك بعد ترشيحه من قبل وزير الزراعة، بهدف إنقاذ البنك من تعثره المالى، إلا أن عهد القصير، شهد مزيداً من تعثر البنك بكافة فروعه، وحسب رافعى الدعوى فقد قام القصير بتوزيع المناصب على «المحاسيب والمقربين» منه بالمخالفة للقوانين، وارتفعت مديونية البنك.





وكشفت الدعوى عن المخالفات التى تمثلت فى، تعيين القصير المقربين منه مستشارين له بعد بلوغهم سن المعاش، بما يتنافى مع مصلحة البنك، ومنهم «رياض. ن»، رئيس قطاع الرقابة والتفتيش، السابق، و»طه . م. ط»، مستشار قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى العديد من المستشارين ما شكل عبئاً مالياً على البنك، خصوصاً مع حصلوهما على مكافآت ضخمة وتخصيص سيارة «فارهة» لكل منهما بإيجار قدره 17 ألف جنيه، شهرياً.





كما أوضحت الدعوى أن الدولة أطلقت المشروع القومى للبتلو، وخصصت له وزارة المالية فى المرحلة الأولى 100 مليون جنيه من إجمالى 300 مليون جنيه، لرفع الإنتاجية من اللحوم الحمراء، إلا أن «القصير»، المسئول عن توزيع مراحل المشروع بالمحافظات خالف جميع الأعراف المعمول بها، واختص القرية التى ينتمى إليها والتابعة لمحافظة الغربية بـ53 مليوناً و982 ألفاً و500 جنيه من الـ 100 مليون جنيه المخصصة للمرحلة الأولى من المشروع، فى الوقت الذى خصص فيه 10 ملايين و22 ألفاً و500 جنيه فقط لمحافظات الصعيد كلها، وهو ما يعد وفقا للدعوى تصرفا فى أموال الدولة طبقا لأهوائه الشخصية دون مراعاة الفقراء والمحافظات الفقيرة.





وقام «القصير» أيضا بتعيين «معتز. ع»، فى منصب مدير إدارة الأمن، قطاع الجيزة، برغم ارتكابه لمخالفات مالية جسيمة وصدور قرار بالتحفظ على أمواله من البنك المركزى.





وأوضحت الدعوى أن الصندوق التأمينى للعاملين بالبنك والذى تتعدى استثماراته المليار جنيه، والقائمون عليه يحصلون على أجور رغم مخالفة ذلك للقانون، مع عدم الإعلان عن استثمارات الصندوق والقيمة الفعلية الموجودة فيه، رغم أن الصندوق ملكية خاصة للعاملين، حيث يتم احتجاز جزء من رواتبهم لصالح الصندوق حتى يحصل كل موظف بعد خروجه على المعاش على مبلغ مالى، وغياب الشفافية فى هذا الأمر يثير العديد من التساؤلات حول استثمارات الصندوق وعوائدها وكيف يتم التصرف فيها.





وذكرت الدعوى أن «القصير» قام بتعيين «سمير. ع. ق. ع» فى منصب رئيس قطاع الجيزة بالبنك، وذلك دون مسابقة أو امتحانات، وذلك بالمخالفة للقانون.





وأوضحت الدعوى أن البنك تعثر فى عهد «القصير» فى سداد المديونيات وازداد سوءاً ولا تظهر بادرة إصلاح واحدة فيه، وجميع هذه الأمور تجعل قرار تعيينه قد تنافى مع المصلحة العامة، وهى المنشودة فى أى قرار إدارى، خاصة أنه لم يستطع القضاء على الفساد المنتشر فى كافة قطاعات البنك.





كما كشفت الدعوى أن «سمير. ق» رئيس قطاع الجيزة بالبنك ارتكب العديد من المخالفات رغم تعيينه بالمنصب بداية عام 2018، مستغلا علاقته برئيس البنك حيث قام الأول بتعيين أحد الموظفين المتهمين بارتكاب مخالفات مالية جسيمة رئيساً لقسم الحسابات بالبنك، فرع قرية أوسيم، بالمخالفة للقانون.





كما استغل «قاسم» سلطته، بحسب الدعوى، أوقف 4 من صغار الموظفين بالفرع عن العمل دون تحقيق، وأرغمهم على توقيع إقرار بمسئوليتهم عن أى عجز بأموال الفرع، وأبعد اللجنة المشكلة من البنك الرئيسى لفحص المشكلة عن موقع الحدث بالمخالفة للقانون، إذ كيف للجنة أن تدرس ملفات البنك دون أن تكون فى مكان الملفات.



