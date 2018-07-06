سعر الدولار اليوم الجمعة 6-7-2018 في 4 بنوك حكومية

استقر سعر صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة حيث سجل في بنكا القاهرة والتجاري الدولي سعر الدولار قرشا واحدا إلى 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.





وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس إلى 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع مقابل 17.85 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.





بينما رفع بنك البركة سعر الدولار قرشا واحدا إلى 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.





وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.





كما بقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك الإسكندرية عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.





وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي كريدي أجريكول والعربي الأفريقي عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.





وخفض مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء العملة الأمريكية قرشا واحدا إلى 17.84 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 17.94 جنيه.