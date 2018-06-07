العالم × أسبوع.. المكسيك تفرض تعريفات جمركية جديدة ضد الولايات المتحدة
شهد الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول أبرزها شطب أثيوبيا 3 جماعات من قائمة المنظمات الإرهابية في البلاد في إطار إصلاحات مستمرة يقودها رئيس الوزراء الجديد آبي أحمد.
وبالتزامن مع انتهاء
الأسبوع ترصد "الفجر" أبرز الأحداث
التي طرأت بالدول وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية:
"ترامب" يعلن قبوله استقالة
وزير البيئة بعد سلسلة فضائح
أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب استقالة وزير البيئة سكوت برويت بعد سلسلة فضائح مرتبطة بسلوكه الشخصي
واستخدامه أموالاً عامة.
وكتب ترامب على تويتر
"قبلت استقالة سكوت برويت من منصبه كرئيس لوكالة حماية البيئة"، وذلك بعد
أشهر من التكهنات حول مصير المدعي العام السابق في أوكلاهوما.
وكان البيت الأبيض،
صرح الثلاثاء الماضي، أنه "قلق" من الاتهامات المتزايدة التي توجه إلى وزير
البيئة الأمريكي سكوت برويت المستهدف على ما يبدو بعشرات التحقيقات الفيدرالية.
المكسيك
تفرض تعريفات جمركية جديدة ضد الولايات المتحدة
قدّمت المكسيك، حزمة
جديدة من التعريفات الجمركية الثأرية على السلع الأمريكية، وفقاً لتقرير صحيفة
"بوليتيكو" الأمريكية.
وأشارت الصحيفة إلى
أنّ الرسوم الجمركية الجديدة ستُطبّق على المنتجات الزراعية الأمريكية، مثل التفاح،
والتوت البرى، والجبن، والبطاطس، ولحم الخنزير والويسكى.
وقالت بوليتيكو إن
نسبة زيادة التعريفات ستصل إلى ما يتراوح بين 15 و 25% بقيمة 3 مليار دولار ضد المنتجات
الأمريكية، رداً على رفع الولايات المتحدة، التعريفات الجمركية على الحديد والصلب،
شملت الدول الحليفة وانضمت المكسيك إلى كندا والاتحاد الأوروبى والصين بين الدول
التى أعدت إجراءات انتقامية، رداً على سياسات الرئيس ترامب التجارية.
ألمانيا
تصدر مذكرة اعتقال بحق العقل المدبر لهجوم برلين
ذكرت صحيفة ألمانية
أن المحكمة الاتحادية أصدرت مذكرة اعتقال بحق تونسي يشتبه في أنه العقل المدبر لهجوم
على سوق لعيد الميلاد في برلين عام 2016 أسفر عن مقتل 12 شخصاً.
وذكرت صحيفة
"تسودويتشه تسايتونغ" أن محققين ألماناً سعوا لاستصدار مذكرة الاعتقال بحق
الرجل البالغ من العمر 32 عاماً واسمه ماهر، للاشتباه في أنه عضو بتنظيم داعش وساعد
في جرائم قتل، ولم يتسن بعد الوصول إلى المحكمة للتعقيب.
وخطف أنيس العامري
وهو تونسي له صلات بمتشددين إسلاميين، شاحنة ودهس بها حشوداً في سوق عيد الميلاد في
برلين في ديسمبر 2016، وقتلته الشرطة الإيطالية رمياً بالرصاص بعد بضعة أيام.
وقالت الصحيفة إن
"مسؤولي أمن يعتقدون أن ماهر غادر تونس في 2015 للانضمام إلى تنظيم داعش في
ليبيا وأنه بدأ التواصل مع العامري في خريف 2016 عبر تطبيق واتساب"، ونقلت عن
وثيقة للشرطة الاتحادية أن المشتبه به لعب دوراً كبيراً في تحفيز العامري لشن الهجوم
وهو الأكثر فتكاً في ألمانيا منذ عقود وأضافت أنه لم يتضح أين يعيش المشتبه به الآن
لكن مسؤولي أمن يعتقدون أنه لا يزال في ليبيا، وقالت الصحيفة إن محققين ألماناً يتواصلون
بشأن القضية مع المسؤولين التونسيين الذين كانوا يبحثون عن ماهر لبعض الوقت، وإن وكالات
المخابرات الأمريكية والألمانية تساعد أيضاً في التحقيق.
أثيوبيا
تشطب 3 جماعات من قائمة الإرهاب وسط تنفيذ إصلاحات
صوّت مشرعون أثيوبيون،
على شطب 3 جماعات من قائمة المنظمات الإرهابية في البلاد في إطار إصلاحات مستمرة يقودها
رئيس الوزراء الجديد آبي أحمد.
وهذه الجماعات هى
جبهة تحرير أورومو وجبهة أوجادين للتحرير الوطني وجينبوت 7 الوطنية، وهي جماعات مسلحة
كانت تعمل أساساً من إريتريا وكانت تعارض الحكومة التي حكمت أثيوبيا لما يقرب من
3 عقود.
وأصدرت الحكومة الأثيوبية
قراراً يوم السبت الماضي بشطب تلك الجماعات من على القائمة، وكتب مدير مكتب رئيس الوزراء
فيتشوم أريجا على تويتر قائلاً إن "القرار سيشجع الجماعات على إجراء حوار سياسي
سلمي من أجل تحقيق غايات سياسية"، بالإضافة إلى ذلك، ذكرت هيئة الإذاعة الحكومية
"إي بي سي" إن المدعي العام فصل رئيس قسم السجون و4 من كبار المسؤولين.
وقالت منظمة هيومان
رايتس ووتش، في تقرير لها، إنها وثقت الاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع لعدة
سنوات في أحد السجون بإقليم الصومال شرقي أثيوبيا، داعية الحكومة للتحقيق في هذا الوضع
"المروع".
ومنذ توليه منصبه
في أبريل الماضي، طبق أبيي العديد من الإصلاحات وأطلق سراح المئات من السجناء السياسيين،
وسعى للحوار مع المعارضة وشرع في محادثات سلام مع إريتريا المتنازعة معها منذ وقت
طويل، وتولى أبيي منصبه بعد استقالة سلفه وسط احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة
أودت بحياة مئات الأشخاص، لا سيما في منطقتي أوروميا وأمهرا المضطربتين.
ووفقاً لإحصاءات
الأمم المتحدة، يتم حكم أثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون شخص بقبضة من حديد
منذ فترة طويلة، وعلى الرغم من التطور الاقتصادي السريع تظل واحدة من أفقر دول العالم.