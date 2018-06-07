التاريخ يرجع كفة أوروجواي على فرنسا

يلتقي مساء اليوم منتخب فرنسا أمام نظيره منتخب أوروجواي بربع نهائي المونديال، بالبطولة المقامة حالياً في روسيا 2018.





ذكر موقع أوبتا، أن منتخب أوروجواي لم يتلقي أي هزيمة خلال مواجهة فرنسا خلال الفترة الماضية، حيث ألتقي المنتخبين في 3 مباريات، حقق منتخب أوروجواي الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين.





ونجح المنتخب الفرنسي في التأهل لربع نهائي المونديال بعد الفوز على الأرجنتين بنتيجة 4-3، فيما حقق منتخب أوروجواي الفوز على البرتغال بهدفين مقابل هدف.