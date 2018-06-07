الفجر ينفرد بأول حوار للسويسري جروس بعد توليه تدريب الزمالك





أصبحت مشجعا للزمالك.. وجئت لتحقيق البطولات.. وهذا موقفي من مشكلة الدوليين





كريستيان جروس: الزمالك فى «قلبى».. والبطولات «هدفى»

طلبت أن أتوجه للمعسكر عقب مؤتمر تقديمى حتى أجتمع باللاعبين ونتعرف على بعض





مفاجأة سعيدة أعلنها مجلس إدارة الزمالك بإتمام التعاقد مع السويسري المخضرم كريستيان جروس ليتولى تدريب الزمالك بعد فترة مفاوضات طويلة، جروس حرص علي توجيه عدة رسائل في حوار ينفرد الفجر به..





تهانينا لك على تولى تدريب الزمالك وأهلا بك في مصر؟





أشكرك ودعني أعبر لك عن سعادتي بوجودي هنا في مصر وحقا أنا سعيد بقيادة الزمالك.





كيف تجددت المفاوضات بعد توقفها في الفترة الماضية؟





تحدث معي أحمد مرتضى نجل رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو المجلس وقدموا لي عرضا جديدا والأمور سارت بشكل جيد وانتهت المفاوضات بنجاح.





وماذا تود أن تقول بعد تولي المهمة بشكل رسمي؟





هدفي دائما الانتصار في كل مواجهة أخوضها وبالطبع جئت لتحقيق ذلك والفوز بكل البطولات التي سنشارك فيها ومن الآن أصبحت مشجعا للزمالك.





هناك مشكلة بين رئيس النادي واللاعبين الدوليين هل تعلم ذلك؟





لست على علم بتفاصيل الأزمة





هل ستتدخل من أجل حل تلك المشكلة؟





كما قلت لك أنا لا أعلم ما حدث حتى أتدخل ولكني أتمنى انتهاء الأمور علي خير وأن يكون تركيز كل اللاعبين في الملعب فقط.





ماذا تعرف عن الزمالك ولاعبيه؟





الزمالك فريق كبير وأعلم ذلك جيدا ولكن لا أعرف لاعبيه وسأبدأ من الآن التعرف علي كل شئ في الفريق ولذلك طلبت أن أتوجه للمعسكر عقب مؤتمر تقديمي حتى أجتمع باللاعبين ونتعرف علي بعض.





وماذا تقول للاعبي الزمالك؟





أقول لهم أن الجماهير لا ترضى إلا بالمركز الأول ويجب أن نكون مثلهم وأن نقاتل داخل الملعب لأن كرة القدم جهد وروح وأوكد أنني سأضع كل طاقتي ومجهودي من أجل الفوز في المباريات لأنني طموح ولابد من العمل بشكل جماعي إيجابي حتى نقدم أفضل ما لدينا.





هل حددت المباريات الودية في المعسكر الخارجي؟





نسافر الأحد المقبل إلى ألمانيا وسنستمر هناك لمدة 12 يوما سنخوض خلالها 3 مباريات ودية أمام فرق قوية سيتم تحديدها عقب وصولنا ألمانيا.





متى يصل جهازك المعاون وهل تم الاستقرار على الأسماء التي ستضمها للجهاز؟





نعم حددت الأسماء التي ستنضم للجهاز وأبلغت بهم الإدارة وسيكون الجهاز المعاون بالكامل متواجد معنا في معسكر ألمانيا وهم مدرب عام ومدرب أحمال ومحلل أداء ومدرب حراس مرمى وجميعهم عمل معي من قبل.





ما هي رسالتك لمجلس الإدارة ولجماهير الزمالك؟





أشكر مجلس الإدارة علي الثقة التي وضعها في ومنحي فرصة قيادة فريق كبير مثل الزمالك ورسالتي لجماهير الزمالك أن يثقوا في وأن يطمئنوا أنني جئت لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.



