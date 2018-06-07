تقارير.. رونالدو في يوفنتوس خلال ساعات

اقترب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الإسباني، من الرحيل عن قلعة الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية والتوجه إلي يوفنتوس الإيطالي.









ذكرت Soy Madridista ، أن ريال مدريد وافق يوم أمس على عرض 100 مليون يورو من يوفنتوس وفي حال سار كل شيء على ما يُرام سيتم الإعلان الرسمي اليوم.





وأضافت، حتى ظُهر الأربعاء كان مانشستر يونايتد هو النادي الوحيد الذي قدم عرض رسمي من أجل كريستيانو رونالدو بقيمة 90 مليون يورو قبل أن يظهر يوفنتوس صباح أمس الخميس ويقدم 100 مليون يورو وهو عرض وافق عليه ريال مدريد.





وتابعت، راتب كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس سيكون 30 مليون يورو وهو أقل مما عرضه ريال مدريد (32 مليون يورو) ومن المتوقع أن يتوصل الطرفين إلى اتفاق حول الشروط التعاقدية حتى عام 2022 خلال فترة وجيزة قد لا تتجاوز اليوم.