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النائب العام يصدر مذكرة اعتقال 271 ضابطا تركيا بـ"تهمة جولن"

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:34 ص
النائب العام يصدر مذكرة اعتقال 271 ضابطا تركيا بـتهمة جولن
أرشيفية
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وكالات
 

أصدر النائب العام التركي في إسطنبول، اليوم الجمعة، مذكرات اعتقال بحق 271 ضابطا، بتهمة ارتباطهم مع جماعة فتح الله جولن، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب قبل عامين.

ونقلت "رويترز" عن صحيفة "ستار" بأن معظم الذين يواجهون الاعتقال جنود في الخدمة ومن بينهم عشرة برتبة كولونيل، وهناك أيضا جنرال متقاعد بين المشتبه بهم. 

وأضافت أن شرطة مكافحة الإرهاب في إسطنبول بدأت العملية الساعة الخامسة صباح اليوم تقريبا.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد قال إن مثل هذه العمليات تحدث بصورة متكررة منذ محاولة الانقلاب، وإن السلطات التركية، ألقت القبض على نحو 160 ألفا، وأقالت نفس العدد تقريبا من وظائفهم العامة منذ ذلك الحين.

ومن هذا الرقم، وجهت السلطات تهما رسمية لأكثر من 50 ألف شخص، ظلوا رهن الاحتجاز قيد المحاكمة.

وتتهم حكومة رجب طيب أردوغان رجل الدين فتح الله جولن بتدبير انقلاب في عام 2016، وهو ما ينفيه جولن بشدة.

ويتهم منتقدون الرئيس أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب كذريعة لسحق المعارضة، فيما تؤكد أنقرة أن الإجراءات ضرورية للتغلب على تهديدات يتعرض لها الأمن القومي.

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