رئيس الشركة القابضة للمياه يهنئ العاملين بجنى ثمار شهادات الأمان

قال مهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن الشركة وشركاتها التابعة بمختلف المحافظات بادرت بإصدار شهادات أمان لجميع العاملين منذ إطلاقها في مارس من العام الحالي، وذلك بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.





وأضاف انه في مرحلة جنى الثمار فقد فاز 5 من العاملين بشركة المنيا، و3 من شركة أسيوط، و3 من شركة الشرقية، و5 من شركة قنا بنتيجة سحب شهادة أمان المصريين بقيمة عشرة آلاف جنيه لكل منهم، كما سيتم صرف تعويض قيمته 250 آلف جنيه لأسرة احد العاملين بشركة المنيا اثر وفاته.



