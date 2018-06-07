24 يومًا فى حضرة الكابتن ماجد ومازنجر.. هنا كوكب اليابان الشقيق

الأطفال هناك يعيشون فى الحضانة أكثر مما يعيشون فى بيوتهم





يجيب عن السؤال الشائك: كيف أصبح هذا الشعب سعيدًا؟









عدت من اليابان فاقدا ٨ كيلوجرامات من وزنى بعد ٢٤ يومًا، عدت من هناك أتحدث بطبقة صوت منخفض، أخشى من استخدام التليفون فى المواصلات العامة، وقفت فى إشارة مرور كوبرى الجلاء منتظرًا الضوء الأخضر للمشاة كى أمر على مكتبى بالجريدة.













عدت من هناك أستيقظ فى السادسة صباحا وأتناول فطورى فى الثامنة وأمارس رياضة المشى أو الجرى، وأتناول غدائى فى الثانية عشرة والنصف ظهرا، وأنام فى العاشرة مساء، لقد عشت أسبوعا كاملا بعد عودتى علاقتى بالفيس بوك عابرة، أنظر إليه فى أوقات فراغى، توقف سائق التاكسى فى القاهرة وهو مشفق علىَّ لأننى لا أستطيع قطع الطريق، ففوجئ بى أنحنى له احتراما، نظر لى باعتبارى كائن فضائى، نظرت إلى الحياة كأننى كابتن ماجد باحثا عن النصر فى المواجهات، شعرت أن بداخلى قوة مازنجر وعقل كابتن ماجد وأدب أوشين.





هذا ما فعلته اليابان فى كاتب هذا الكلام، ومسحته مصر بعد عودتى بأسبوعين، لا تصدق أبدا ما يقال عن جبروت المصرى القادر على فرض إيقاعه، ولا تصدق تلك المشاهد الكوميدية التى رأيتها للجماهير المصرية فى روسيا حول جبروت المصريين، فليس من الشطارة أو الذكاء أن تتحدث مع أحد لغة لا يفهمها وتكيل له وابلا من الإفيهات، فهذا يستطيع أن يفعله بالضبط أى مواطن ذى جبروت من مالاوى.





ليس للمصرى أو أى إنسان جبروت وسط هذا النظام القاسى، الذى تسير بداخله كإنك مسمار أو جلبة فى محرك يابانى لسيارة فائقة الجودة، ولا تصدق أن جميع اليابانيين كائنات فضائية مثل التى نشاهدها فى مسلسلات الكارتون، ولا يتميزون عنا بشىء سوى احترامهم للنظام، اليابانى ليس عاشقا للعمل بالطبيعة لكنه يجب أن يعشقه حتى يستطيع أن يعيش وسط هذا النظام الذى يقدس العمل، اليابانى لا يولد خلوقا مؤدبا خجولا بل يتم تحميل سوفت وير بداخله يجعل منه كذلك.





النظام اليابانى مثل الويندوز يتم تحميله داخل عقل أى مواطن أو مقيم منذ ولادته وحتى يصبح عاملا منتجا، هذا الويندوز أو السوفت عليه الكثير من التحديثات حتى يتماشى مع العصر، السوفت وير وضعه نخبة من السياسيين والعلماء والمثقفين لا تتجاوز نسبتهم نصف فى المائة من المجتمع.





ونبدأ من هنا محاولة لاكتشاف السوفت وير اليابانى.





لن نتحدث كثيرا عن النتائج ومظاهر تقدم هذا الكوكب الذى وصل لدرجة من التقدم تجعل الانسان الآلى يستقبلك فى المول التجارى ويصف لك أماكن المطاعم، أو الروبوت الذى يقدم لك الطعام، أو الروبوت الذى يطورونه حاليا ليتفوق على أقدام ميسى وكريستيانو رونالدو، لن نتحدث عن النظام فى الشوارع، والبشر الذين يسيرون وفِى أيديهم بعض مخلفات الطعام لنهاية الْيَوْمَ كى يلقونها فى سلة المهملات بالمنزل، والثلاثة أنواع من الانحناء حينما يقابلون بعض وفق بروتوكول شديد الصرامة.





هل تريد أن تعرف السر..





السر فى الصفحة الأخيرة من الكشكول المدرسى القديم والكتاب المدرسى، السر فى صفحة كان مكتوب عليها كلام سخرنا منه فخنقنا لأننا لا نستحقه.





السر فى " اغسل يديك قبل الاكل وبعده" و"لا تؤجل عمل الْيَوْمَ إلى الغد"





السر فى والدى والأصول التى حاول أن يغرسها بداخلى وكل أب حاول معنا..





أصول الآباء والجدود فى مصر قوانين تحكم اليابان، تقاليد الخير عن المصريين دستور يحكم الشعب اليابانى، الصفحة الاخيرة فى الكتاب المدرسى هى دفتر مخالفات الشرطى فى هذا الكوكب الإنسانى.





هناك "ابليكيشن" صنعه النخبة يسمى كيف تجعل هذا الشعب سعيدا ؟، أو كيف نستطيع استخراج الطاقات السلبية؟ وكيف نجعل من المواطنين بشر لديهم احلام؟





فى معظم شوارع اليابان تجد مبانى ضخمة عبارة عن مول للبلاى ستيشن، يذهب إليه الرجال والنساء من مختلف الأعمار، يلعبون ويفرغون طاقتهم فيه ويصنعون أحلامهم داخل هذه الشخصيات التى يلعبون بها، ألعاب صنعت خصيصا لهم يفوزون بمنتخب اليابان بكأس العالم فى البلاى ستيشن، يبنون دولا داخل الألعاب ويحولون التنمية المستدامة وبناء الاقتصاد إلى بلاى ستيشن، مول الألعاب فى اليابان لا علاقة له بمحلات البلاى ستيشن فى مصر، تشعر بداخله كأنك فى مجرة متعدد الطوابق ملىء بصور فن "المانجا" اليابانى الشهير، لا يوجد شارع فى اليابان دون دورات مياه عمومية، حتى المرحاض فى هذه الدولة له قانون خاص بالرفاهية، المرحاض به جهاز washlet للنظافة وتستمع من خلاله بسماع الموسيقى ونظام تدفئة كامل، فى اليابان فقط ودونا عن كل بلاد الكرة الأرضيّة دخول المرحاض العمومى متعة ورفاهية مثل لعب البلاى ستيشن...!





الحديث عن الرفاهية والإبهار سهل والصعب هو الإجابة على سؤال: كيف؟





إجابة السؤال تبدأ من الحضانة





الحضانة فى اليابان تبدأ من ٨ صباحا وتصل حتى ٨ مساء، نعم حتى ٨ مساء أى أن الأطفال هناك يعيشون فى الحضانة أكثر مما يعيشون فى بيوتهم، ولاؤهم للمجتمع والدولة قد يفوق ولاءهم للبيوت، فى الحضانة يوجد ركن ملىء بالعرائس ولكل عروسة اسم، فالطفل فى اول يوم له داخل الحضانة يجلب معه عروسة ويضع عليها اسم أمه، وكلما شعر بالحنين لأمه ذهب إلى العروسة وتحدث معها بديلا عن أمه، داخل الحضانة يتعلم يغسل يديه جيدا بشكل يحميه من الفيروسات، ويحضر مائدة الافطار والغداء والعشاء، وينظف بعد الاكل، ينظمون المكان، كل يوم توجد جولة داخل الحى بالاطفال، فهم لايضعونهم فى مكان مغلق لـ١٢ ساعة مثل الدجاج، كل ٤ ساعات على الأكثر يخرجون بهم للحديقة للعامة، يسيرون فى طريق مخصص للمشاة، يقودهم أحد المتطوعين ماسكا علما فى يديه حينما تشاهده أى سيارة تتوقف حفاظا على الأطفال، يتعلمون كيف يتعايشون مع المجتمع الذى حولهم بغض النظر عن أى شىء دين أو جنس أو لون، حتى الحيوانات والحشرات يتعلمون كيف يتعايشون معها دون أن يخافوا، فحينما يشاهد الطفل اليابانى فى الحديقة حشرة فإنه لا يصرخ خوفا أو رعبا أو يحاول قتلها، بالعكس يبتسم، فقد تعلم فى الحضانة دورة الحياة، ويعلم أن وجود هذه الحشرة مهم حتى تكتمل الدورة البيئية كل هذا بشكل منظم.



