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بشرى سارة من "الهجرة" للمصريين في الخارج بشأن الانتخابات

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:50 ص
بشرى سارة من الهجرة للمصريين في الخارج بشأن الانتخابات
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هدى عبدالرازق
 
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها رصدت خلال جولتها في الخارج شكوى المصريين المقيمين خارج مصر من عدم إمتلاكهم مستندات تثبت محل إقامتهم في مصر، مما يحول دون مشاركتهم في الانتخابات.

وأشارت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح أون" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الجمعة، إلى أنها تواصلت مع الهيئة الوطنية للانتخابات لوضع حل لهذه المشكلة، لافتة إلى أن وزير الداخلية وجه كل مكاتب مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل المصري المقيم في الخارج على عنوان أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
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