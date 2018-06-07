بشرى سارة من "الهجرة" للمصريين في الخارج بشأن الانتخابات

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنها رصدت خلال جولتها في الخارج شكوى المصريين المقيمين خارج مصر من عدم إمتلاكهم مستندات تثبت محل إقامتهم في مصر، مما يحول دون مشاركتهم في الانتخابات.



