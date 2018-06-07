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رونالدو يتفوق على الخماسي الأعلي أجرا في يوفنتوس

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:48 ص
رونالدو يتفوق على الخماسي الأعلي أجرا في يوفنتوس
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الفجر الرياضي
 

اقترب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الإسباني، من الرحيل عن قلعة الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية والتوجه إلي يوفنتوس الإيطالي.


ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن رونالدو سوف يتقاضي راتب سنوي بقيمة 30 مليون يورو، حال اتمام التعاقد الرسمي مع يوفنتوس هذا الصيف.


واشارت الصحيفة، إلي أن راتب رونالدو مع يوفنتوس، سوف يكون أعلي من رواتب الخمسة لاعبين الأعلي أجراً داخل الفريق.


وأكدت الصحيفة، على أن مجموع رواتب، هيجواين (7.5 مليون يورو)، ديبالا (7 مليون يورو)، دوغلاس كوستا (6مليون يورو)، بيانيتش (4.5 مليون يورو)، خضيرة (4 مليون يورو)، وبالتالي يصل المجموع إلي 29 مليون يورو، لذلك سيتفوق رونالدو على الخماسي الأعلي أجراً في اليوفي.

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