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صورة جديدة لـ توفيق عكاشة في شهر العسل بحمام السباحة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:44 ص
صورة جديدة لـ توفيق عكاشة في شهر العسل بحمام السباحة
توفيق عكاشة وحياة الدرديري
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الفجر الفني
 
تدوال نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة جديدة للإعلامي توفيق عكاشة خلال قضائه شهر العسل بعد زواجه من الإعلامية حياة الدرديري.

وظهر "عكاشة" في الصورة، وهو يستمتع بقضاء شهر العسل داخل إحدى الفنادق بمنطقة الساحل الشمالي، وعلقت صفحة تابعة لـ "عكاشة" على الفيس بوك على صورته نقلا عنه: "أقضى وقت جميل مع زوجتي الإعلامية الكبيرة حياة الدرديري وأشكركم جميعا، وأنا متعود على الإشاعات نظرا لقولي كلمة الحق بلا خوف".

يّذكر أن الإعلامي توفيق عكاشة مالك قناة "الفراعين" احتفل بزفافه على الإعلامية حياة الدرديري يوم الإثنين الماضي بأحد المراكب النيلي في جو أسري بعيدا عن الأضواء، وانتشرت شائعات بعد الزفاف عند تعرضه لوعكة صحية وهو ما نفاه عكاشة.
صورة جديدة لـ توفيق عكاشة في شهر العسل بحمام السباحة
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