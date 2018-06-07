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وزير التنمية المحلية: قطاع التفتيش ذراع أساسي لمكافحة الفساد بالمحليات

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:47 ص
وزير التنمية المحلية: قطاع التفتيش ذراع أساسي لمكافحة الفساد بالمحليات
اللواء محمود شعراوي - أرشيفية
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ياسمين مبروك
 
طالب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتعظيم دور قطاع التفتيش في جميع المحافظات بإعتباره ذراع أساسية لمكافحة الفساد بالمحليات، مؤكدًا قيام القطاع بتنفيذ حملات تفتيش معلنة لكل محافظة على مدار العام إضافة الي الحملات التفتيشية المفاجئة والحملات الخاصة بفحص الشكاوى ومتابعة حلها ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمحافظات والمراكز التكنولوجية بالمحافظات.

وأشار الوزير إلى نجاح الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية لضبط منظومة تعريفة الركوب الجديدة في المحافظات ، وطالب الوزير من سكرتيري العموم إستخدام كافة الاليات المتاحة بالمحافظات لضبط أسعار السلع الغذائية والسيطرة عليها للتخفيف على المواطنين.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع فى تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية الجديدة بالمحافظات وبدء إجراءات الطرح والترسية تجنبًا لحدوث أي تأخير.

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