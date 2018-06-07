"شعراوي": "مشروعك" وفر 6.4 مليار جنيه قروض للشباب لتنفيذ مشروعات

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، استعداد الوزارة بتوفير قروض ميسرة عبر صندوق التنمية المحلية والمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".





كما استعرض الوزير آخر المستجدات فى برنامج "مشروعك" والذي وفر 6.4 مليار جنيه قروض للشباب لتنفيذ مشروعات وفرت حوالى 68 ألف فرصة عمل، مشددًا على ضرورة التسويق للمشروع و الوصول إلى المستهدف بنهاية العام الحالى والوصول إلى قروض تصل 10 مليارات جنيه إضافة الى مساعدة الشباب فى تسويق منتجاتهم داخلياً وخارجياً.



