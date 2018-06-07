ساوثجيت يستبعد مشاركة نجم إنجلترا أمام السويد

قال جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا إن مشاركة نجم المنتخب أمام السويد، في دور الثمانية لكأس العالم، غدا السبت تبدو صعبة.





وتعرض جيمي فاردي، لإصابة في الفخذ عقب مشاركته كبديل في الفوز على كولومبيا في دور الستة عشر.





وأشار ساوثجيت إلى أنه من المستبعد أن يلعب فاردي ضد السويد بعد غيابه عن المران أمس الخميس.





ونقلت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية عن ساوثجيت قوله: "فاردي لم يتدرب لذا ربما يغيب عن هذه المباراة، لكننا سنعلم كل شيء اليوم الجمعة، اللاعبون تدربوا بشكل طبيعي".





وواصل: "أعتقد أنه في هذا التوقيت من الأفضل ألا نتدرب لفترات طويلة والكثير من معلوماتنا ستكون في الاجتماعات".





وأضاف: "لأن الأمر مرتبط بالتعافي والناحية البدنية والذهنية مثل أي شيء آخر، تقليص مدة التدريب تأتي لأننا لن نستطيع الضغط على اللاعبين لمعرفة هل كل شيء يسير على ما يرام أم لا".





وتابع: "لذا سنعلم اليوم وسنتناقش في الأمر، أعتقد أن كل الفرق ستفعل ذلك".





وكان ساوثجيت سعيدا بعودة ديلي آلي، لاعب الوسط الذي شارك في مباراة كولومبيا بعد غيابه ضد بنما وبلجيكا في المجموعة السابعة بسبب مشكلة في الفخذ.





وأضاف: "ديلي كان في حالة جيدة للغاية بعد المباراة ولم يشعر بأي شيء، أعتقد أن عدة أيام أخرى ستساعده كثيرا، مشاركته في المباراة الماضية كانت مبكرة وكان من المحتمل أن يشعر بشيء ما لكنه بحالة جيدة".





كما أن أشلي يانج الظهير الأيسر والمدافع كايل والكر بحالة جيدة أيضا بعد خروجهما من مباراة كولومبيا بسبب تقلصات في العضلات.





وقال ساوثجيت: "لا يوجد ما يقلقنا حول يانج والكر، فقد عادا إلى التدريبات".





وواصل: "لكن الأمر ربما يعود مرة أخرى، عندما تلعب مباراة وتمتد لفترة طويلة لا تعلم كيف ستكون الأمور إلى أن تعود للتدريبات الطبيعية مرة أخرى ومعرفة ما هي المشكلة بالضبط".





وتابع: "لكننا نشعر أنهما لا يعانيان من مشاكل، سنقيم حالة لاعبين أو ثلاثة ونرى هل توجد مشكلة لديهم أم لا ومرة أخرى نملك البدلاء الجيدين".





وأضاف: "لو كان هناك لاعب في 75 في المئة من حالته البدنية عندها سيستحق اللاعبون الذين لم يشاركوا الحصول على فرصتهم وتقديم 100 %".



