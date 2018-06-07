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الاحتلال يمنع متضامن سويدي من دخول فلسطين بعد رحلة11 شهر سيرًا علي الاقدام

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:42 ص
الاحتلال يمنع متضامن سويدي من دخول فلسطين بعد رحلة11 شهر سيرًا علي الاقدام
أرشيفية
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رحاب منيعم
 
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المتضامن السويدي بنجامين لادرا، من دخول فلسطين، بعد وصوله إلى جسر الملك حسين علي الحدود الأردنية الفلسطينية، سيرًا على الأقدام قادمًا من السويد.

وسلّمت سلطات الاحتلال، الناشط السويدي لادرا، اليوم الجمعة، قرارًا يقضي بمنعه من دخول فلسطين بعد إخضاعه للتحقيق 6 ساعات خلال عبوره الجسر.

وكان لادرا قد قرر قطع الرحلة من السويد إلي فلسطين سيرًا على قدميه قاطعًا مسافات شاسعة، حيث استغرقت الرحلة نحو 11 شهرًا، للوصول إلى فلسطين، وإعلان تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

المزيد عن: متضامن سويدي لادارا سلطات الاحتلال
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