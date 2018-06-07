6 عروض مسرحية للأطفال بالمهرجان القومي للمسرح

على هامش المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري، الذي تنطلق فعالياته فى الفترة من 19 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس المقبل، تقدم الدورة الحادية الـ11 للمهرجان الذي يرأسها الدكتور حسن عطية، 6 عروض.





وتشمل العروض: مسرحية "سنو وايت" للكاتب والمخرج محسن رزق وبطولة مروة عبد المنعم وعايدة فهمي، "حنان فى بحر المرجان" إخراج عمرو حمزة، فرع ثقافة أسوان بقصور الثقافة، و"رحلة في أعماق البحار"، إخراج محمد عشري، فرع ثقافة بورسعيد بقصور الثقافة، عرض "غابة الأذكياء"، إخراج أشرف فجل، "فرع ثقافة الغربية بقصور الثقافة"، وعرض "لعبة الحب"، إخراج عبد الله أبوالنصر، من فرع ثقافة دمياط بقصور الثقافة.





ويختتم المهرجان بعرضى "رحلة الزمن الجميل" لمسرح القاهرة للعرائس و"صائد العفاريت" لفرقة كريشن للفنون بالإسكندرية، وإخراج الدكتور جمال ياقوت.