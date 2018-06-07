فيتل ينتقد عقوبات التأخر عند الانطلاق

تحدث سيباستيان فيتل، سائق فيراري، عن عقوبات التأخر عند الانطلاق "غير الضرورية" في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وقال إن السائقين يتعرضون لعقوبات في حالات كانت تعتبر جزءا طبيعيا من التسابق في الماضي.

وتعرض السائق الألماني لعقوبة التأخر ثلاثة مراكز في النمسا الأحد الماضي، بعدما رأى المراقبون أنه أعاق كارلوس ساينز سائق رينو في الفترة الثانية من التجارب التأهيلية.

وأضاف للصحفيين على هامش جائزة بريطانيا الكبرى "من وجهة نظري أنه لا يوجد أبيض أو أسود في رياضة المحركات.. لا يمكن أن تتشابه القرارات ولا أجد ضرورة لاتخاذ القرار في كل مرة، لكن هذا ما آلت إليه الرياضة وأصبح من الضروري النظر في كل واقعة ولم يعد يتم السماح لما نطلق عليه واقعة تسابق طبيعية".

وتابع: "لذا انتهى الأمر بكتاب كبير للوائح وأعتقد أن عنوانه يجب أن يكون غير مسموح بالتسابق لأن هذا ما نشعر به في بعض الأحيان".

وتم توقيع العقوبة في النمسا على الرغم من تأهل فيتل وساينز إلى الجزء الأخير من التجارب التأهيلية دون صعوبة.

وأشار فيتل إلى أن السائق الإسباني تفهم تماما ما حدث وتقبل الأمر وقال إنه لا توجد مشكلة لكن المراقبين شعروا أنه يجب اتخاذ القرار تجاه الأمر.

ونشر المراقبون حيثيات القرار الذي شدد على أن العقوبة تم تطبيقها على كل الحالات المشابهة منذ 2016 بعد مراجعة الواقعة.

وقال فيتل: "أعتقد أن كل هذه الأمور غير ضرورية لأنه في بعض الأحيان لا تفقد تركيزك أو تفعل شيئا مجنونا عن قصد لكنك تحاول الضغط وربما ترتكب أخطاء".

ويتصدر السائق الألماني بطولة العالم بفارق نقطة واحدة عن منافسه البريطاني لويس هاميلتون الفائز في آخر أربعة مواسم في سيلفرستون.

وقال فيتل: "لا أعتقد أننا مرشحون للفوز هنا لكننا ما زلنا نملك سيارة جيدة".