وزير التنمية المحلية: إطلاق مسابقة النظافة بين المحافظات خلال الشهر الجاري

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة والوزارات المعنية بالحكومة لن تغض الطرف من جديد عن مشكلة القمامة لإيجاد حلول سريعة لها وتغيير الواقع الحالي.





كما تم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من التجارب الناجحة لبعض المحافظات والمشكلات والمعوقات التي تواجه البعض لوضع حلول للتغلب عليها خلال الفترة القصيرة المقبلة، وبحث عدد من المقترحات الخاصة بتعديل المنظومة المطبقة حاليًا في النظافة في المدن والقرى.





كما استعرض الوزير أهم ملامح مسابقة النظافة بين محافظات الجمهورية والتى تعتزم وزارة التنمية المحلية إطلاقها خلال الشهر الجارى بالتنسيق مع المحافظات وبعض الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة.





وشدد الوزير على ضرورة وجود إرادة حقيقية بكل محافظة لتغيير الصورة الحالية لمستوى النظافة فى الشوارع ، مع تشجيع الشباب لإطلاق مشروعات فى مجال النظافة بإنشاء شركات صغيرة.



