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وزير التنمية المحلية: تحسن ملحوظ في الاحتياجات العاجلة لكل محافظة خلال 3 شهور

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:33 ص
وزير التنمية المحلية: تحسن ملحوظ في الاحتياجات العاجلة لكل محافظة خلال 3 شهور
اللواء محمود شعراوي - أرشيفية
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ياسمين مبروك
 
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هناك عدد من التكليفات التي أصدرها، الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة الجديدة وعلى رأسها تحسين مستوى معيشة المواطن ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً وضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء.

ووجه اللواء محمود شعراوي، بضرورة العمل على حل مشاكل المواطنين بصفة يومية ومتابعة وسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية وتذليل معوقات تنفيذ خطط الجهات المركزية، ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة.

وتم خلال الاجتماع مع قيادات الوزارة، استعراض مجموعة من التجارب الناجحة لبعض المحافظات والمشكلات والمعوقات التى تواجه البعض لوضع حلول للتغلب عليها خلال الفترة القصيرة المقبلة، وبحث عدد من المقترحات الخاصة بتعديل المنظومة المطبقة حالياً في النظافة فى المدن والقرى.

كما تم بحث الاحتياجات العاجلة لكل محافظة لتحقيق إنجاز خلال أقل من 3 أشهر ليشعر المواطن بها.
المزيد عن: وزير التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي التنمية المحلية
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