تسرب مادة الأمونيا السامة من مفاعل إسرائيلي في النقب
الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:32 ص
رحاب منيعم
أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح الجمعة، بتسريب كميات من مادة الأمونيا السامة من مفاعل "بروم" الإسرائيلي في النقب.
وذكرت مصادر صحفية إسرائيلية، أنه تم استدعاء فرق مكافحة الحرائق للتعامل مع التسرب، الذي نتج عنه سحابة من الأمونيا السامة في المنطقة.
وذكرت مصادر صحفية إسرائيلية، أنه تم استدعاء فرق مكافحة الحرائق للتعامل مع التسرب، الذي نتج عنه سحابة من الأمونيا السامة في المنطقة.
واشار رجال الاطفاء إلي أن التسرب جاء نتيجة خلل في الأنابيب.
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