تسرب مادة الأمونيا السامة من مفاعل إسرائيلي في النقب

واشار رجال الاطفاء إلي أن التسرب جاء نتيجة خلل في الأنابيب.



أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح الجمعة، بتسريب كميات من مادة الأمونيا السامة من مفاعل "بروم" الإسرائيلي في النقب.وذكرت مصادر صحفية إسرائيلية، أنه تم استدعاء فرق مكافحة الحرائق للتعامل مع التسرب، الذي نتج عنه سحابة من الأمونيا السامة في المنطقة.