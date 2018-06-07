ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تسرب مادة الأمونيا السامة من مفاعل إسرائيلي في النقب

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:32 ص
تسرب مادة الأمونيا السامة من مفاعل إسرائيلي في النقب
أرشيفية
طباعة
رحاب منيعم
 
أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح الجمعة، بتسريب كميات من مادة الأمونيا السامة من مفاعل "بروم" الإسرائيلي في النقب.

وذكرت مصادر صحفية إسرائيلية، أنه تم استدعاء فرق مكافحة الحرائق للتعامل مع التسرب، الذي نتج عنه سحابة من الأمونيا السامة في المنطقة.

واشار رجال الاطفاء إلي أن التسرب جاء نتيجة خلل في الأنابيب.
المزيد عن: مفاعل اسرائيلي مادة سامة امونيا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
-
x
16:00
-
فرنسا
البرازيل
-
x
20:00
-
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/6/2018 11:00:40 AM