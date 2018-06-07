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مدير مساجد الأوقاف: خطبة الجمعة على موقع الوزراة.. ووقتها 20 دقيقة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 10:21 ص
مدير مساجد الأوقاف: خطبة الجمعة على موقع الوزراة.. ووقتها 20 دقيقة
محمد كيلاني
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هدى عبدالرازق
 
قال الشيخ محمد كيلاني، مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، إنه يتم حاليا وضع نص كامل لخطبة الجمعة على موقع الوزارة على الإنترنت، مع التنبيه على الدعاة الالتزام بموضوع الخطبة وفقا للوقت المحدد لها وهو 20 دقيقة.

وأشار "كيلاني"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أنه يسمح لكل داعية أن يتناول الموضوع بطريقته بما لا يخل بالعنوان، موضحا أنهم لا يلتزمون بنص محدد لاختلاف الظروف ما بين الريف والحضر.
المزيد عن: وزارة الاوقاف محمد كيلاني الجمعة الأوقاف أخبار مصر
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