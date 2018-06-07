مدير مساجد الأوقاف: خطبة الجمعة على موقع الوزراة.. ووقتها 20 دقيقة

قال الشيخ محمد كيلاني، مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، إنه يتم حاليا وضع نص كامل لخطبة الجمعة على موقع الوزارة على الإنترنت، مع التنبيه على الدعاة الالتزام بموضوع الخطبة وفقا للوقت المحدد لها وهو 20 دقيقة.



