الإفتاء: لا وزر علي الزوج إن أخفي دخله علي زوجته

أوضحت دار الإفتاء حكم إخفاء دخل الزوج عن الزوجة، وذلك ردا علي سؤال ورد إليها، علي النحو.



للإنسان حرية التصرف في أمواله ما دام كامل الأهلية، وله الحرية كذلك في إظهار أو إخفاء ما يَمُنُّ اللهُ به عليه مِن دخل، ما دام أن دخله حلال؛ لأنه هو بالدرجة الأولى المسؤول عن دخله من أين اكتسبه وفيما أنفقه.



وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: ما دام أن الزوج يقوم بالإنفاق على زوجته وأسرته كما هو واضحٌ من السؤال، فلا وزر عليه إن أخفى دخله عن زوجته أو غيرها.



والله سبحانه وتعالى أعلم.





