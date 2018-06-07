عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى كوريا الشمالية





قالت مجموعة من الصحفيين المرافقين لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه وصل إلى بيونج يانج، اليوم الجمعة، لإجراء محادثات مع مسؤولين بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.





ووصل بومبيو إلى العاصمة الكورية الشمالية بعد توقفه لفترة وجيزة في اليابان.





والتقى مع كيم يونج تشول المسؤول الكوري الشمالي الكبير الذي لعب دوراً رئيسياً مع بومبيو في الترتيب لقمة بين واشنطن وبيونغ يانغ استضافتها سنغافورة الشهر الماضي.





وقال مسؤولون أمريكيون إن الوزير يسعى للحصول على رفات نحو 200 جندي أمريكي فقدوا إبان الحرب الكورية والتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن إعلان منشآت كوريا الشمالية النووية.