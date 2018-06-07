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مذيعة إيطالية تتعهد بالظهور عارية في حالة انضمام رونالدو لـ"يوفنتوس"

الجمعة 06/يوليه/2018 - 09:04 ص
مذيعة إيطالية تتعهد بالظهور عارية في حالة انضمام رونالدو لـيوفنتوس
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الفجر الرياضي
 

وعدت لورا بارياليس، مذيعة قناة اليوفينتوس الإيطالي، بالظهور عارية على الهواء في حالة انتقال الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد إلى السيد العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أكدت تقارير إيطالية، أن بيبي ماروتا المدير العام لنادي يوفنتوس، ينتظر إشارة خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو لتقديم العرض الرسمي لريال مدريد.

وقال دي مارزيو، إن بيبي ماروتا المدير العام ليوفنتوس متواجد في مكاتب النادي وينتظر تأكيد من خورخي مينديز على مبلغ الـ100 مليون يورو، لتقديم العرض الرسمي لريال مدريد.

وأضاف دي مارزيو، أن رونالدو أعطي موافقته لإدارة نادي اليوفي على التعاقد مع السيدة العجوز لمدة 4 مواسم مقابل 30 مليون يورو سنوياً.

وينوي يوفنتوس خلال الساعات القليلة القادمة، تقديم عرض رسمي لريال مدريد للتعاقد مع اللاعب بعد توتر علاقته مع بيريز رئيس النادي الملكي بسبب رفض رفع راتبه.

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