الطالع الفلكى الجُمعَه 6/7/2018..القَمَر الأزرَق!

**القمر فى الرّبع الثّالث،ويدخل الرّبع الرّابع فى التّاسعة و50 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 15 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





*اليوم 29 بَؤونَة قبطى، 6 تَمّوز رُومى، 22 شوّال،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (حَتْفَرَّأ على رُوحْهَا مليون جنيه؟) - حَأهَا ،مَنَفَعْهَاش فالدَنْيَا يِنفَعْهَا فِالآخْرَة.(نور الشريف من فيلم العار-1982)





*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الرّبع الرّابِع..

الفصل الأخير من الشهر العربى القمرى، وقت تقفيل الحسابات ومُتابعة إنهاء آخر العمليّات والأعمال التى قمت بها، خلال الربع الأخير من الشهر القمرى عليك أن تكون قد تعلمت الدرس المُستفاد من التجارب التى مررت بها طوال الشهر، بإمكانك توظيف طاقة القمر الآخذ فى الإحتراق والمُناسبة للهدم فى إنهاء علاقات أزعجتك طوال الشهر، إنهاء عادة سيئة كالتدخين،إغلاق باب منزلك للتفرغ للتنسّك والعبادة خاصّةً أن القمر فى المحاق يتسبب فى شعور عام بالإحباط ، بالإمكان البدء ببعض التصورات لخطط الشهر القمرى الجديد التى قد ترغب فى تنفيذها بعد تخلصك من متاعب هذا الشهر ،تنظيف المنزل من الأغراض المعطوبة التى لم تعد نافعة وتشكّل عبئاً على المكان، التخلى عن هدف أو علاقة قمت مراراً وتكراراً بمحاولات كثيرة لإعادة الحياة لها دون جدوى، تقفيل أو تشميع الإتفاقات السابقة والعمل على إضفاء اللمسات الأخيرة عليها، والإستعداد للتخطيط للدورة القمريّة الجديدة مع ولادة القمر الجديد بمشيئة الله تَعَالى ،عليك أن تكون مُستعداً للإنفصال عن الماضى لتُفسح مكاناً ومجالا نظيفاً للخطط الوليدة الجديدة الخاصة بالقمرالجديد ، الآن مرحلة الإنغماس فى التنسّك والتفكير فى دروس الشهر المُنْصَرِم والإستفادة من الأخطاء لتفادى عدم تكرارها فى الشهر الجديد.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد الفنانة نادية سيف النصر رَحِمَهَا الله ، رغم قلة أعمالها الفنيّة لكن تتذكرها كونها زوجة الفنان يوسف فخر الدين والذى أصيب بالكآبة الشديدة بعد وفاتها بحادث مرورى وعمرها 41 سنة ، إحتفالا بفنانة من الزمن الجميل هذه هى الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحسابيّة لإسم نادية سيف النصرمع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتَبخل عليها بالفَاتِحَة.





(يوم فالانتاين)،(الذهب الأبيض)،(جزيرة السعادة)،(القمر الأزرق /البدرالعملاق) ، (نعل ذهبى)،(كبش المحرقة)،(سيد الخواتم)،(خسوف كامل للقمر).









*إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: لاتسمح للآخرين برفع الكلفة بحجّة التواضع أو التباسط، مع الصنف الخطأ ستدفع الثمن من مزاح ثقيل يزعجك، من كَثُرَ مُزاحه قلّت هيبَتُه.

برج الثور: الرغبة فى التسلّط قد تتسبب بنزاع بينك وبين زوجتك أو أحد أفراد عائلتك،إحتفظ بمساحتك الخاصة ودافع عنها مع إحترامك لمساحات الآخرين.

برج الجوزاء: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثيرسلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.

برج السّرطان: عليك أن تتخلّص من شبح تجارب الماضى والإستفادة منها لتجنّب تكرارها، عليك التخلص من أىّ علاقات بدت مُضرّة أكثرمنها مفيدة لك.





برج الأسد: المشاكل المالية فى طريقها للحل من خلال مُساعدة مُحترمة من أحد أفراد أسرتك أو أحد كبار رجال العائلة بمشيئة الله تَعَالى.





برج العذراء: تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة ،تخفيض الدّهون والسكريات ، إيقاف التدخين والسّهَر،أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بتقدّم العمر.





برج الميزان: الغيرة شعور إنسانى لكن الحسد شعور مَرَضِى،لا تقم باستشارة صديق فى شرائك لسيّارة بينما هو لايمتلك درّاجة ،الإحساس نعمة لاتفتقر لها.





برج العقرب: لسانك الحلو وعباراتك تشبه العسل تعمل على تنقية العلاقات المتوترة مع الآخرين ،الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج القوس: لا تُلقِ بكل ثقلك على قريب أو صديق بحجّة العَشَم، كل منّا يحمل أعباءه الخاصّة فاطلب المساعدة فى حدود المعقول، إذا كان حبيبك عسل.





برج الجدي: إبتعد عن إفتعال المشاكل من لاشيئ ، بإمكانك توفير الكثير من الصداع على نفسك إن تمسّكت بالسكوت عند الإستفزاز المُتعمّد.





برج الدّلو: لا تفترض إفتراضات وتصدّقها ثم تتصرف بناءً عليها وهى ليست سوى خيال بحت،إفحص عبارات الآخرين ودوافعهم واستفسر عن مقاصدهم.



