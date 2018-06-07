آخر الإستعدادات لموسم الحج 2018 محور إجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة

مثّلت آخر الإستعدادات المتعلّقة بموسم الحج لسنة 2018 ، محور إجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة الخميس، بإشراف وزير الشؤون الدينيّة أحمد عظوم.





وأوصى عظوم، وفق بلاغ للوزارة، بضرورة إحكام التنسيق بين المتدخّلين لإنجاح عمليّة إستقبال الحجاج في المطارات وتسهيل المعاملات الخاصة بالسفر، مؤكدا على حسن التعاون مع السلطات السعودية في تونس أو في المملكة، وحرصها على تذليل مختلف الصعوبات الطارئة .





يشار إلى أن الإجتماع حضره مختلف المتدخلين في التنظيم، إلى جانب رئيسي منظمة الدفاع عن المستهلك وجمعية رعاية ضيوف الرحمان.



