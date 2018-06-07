آخر الإستعدادات لموسم الحج 2018 محور إجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة
الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:58 ص
محمد وليد الجموسي
مثّلت آخر الإستعدادات المتعلّقة بموسم الحج لسنة 2018 ، محور إجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة الخميس، بإشراف وزير الشؤون الدينيّة أحمد عظوم.
وأوصى عظوم، وفق بلاغ للوزارة، بضرورة إحكام التنسيق بين المتدخّلين لإنجاح عمليّة إستقبال الحجاج في المطارات وتسهيل المعاملات الخاصة بالسفر، مؤكدا على حسن التعاون مع السلطات السعودية في تونس أو في المملكة، وحرصها على تذليل مختلف الصعوبات الطارئة .
يشار إلى أن الإجتماع حضره مختلف المتدخلين في التنظيم، إلى جانب رئيسي منظمة الدفاع عن المستهلك وجمعية رعاية ضيوف الرحمان.
يذكر أنّ أوّل رحلة في إتجاه البقاع المقدّسة ستكون يوم 31 جويلية الجاري، وأنّ إتمام إجراءات سفر الحجيج إلى البقاع المُقدّسة تتواصل إلى غاية يوم 7 جويلية بجامع مالك بن أنس بقرطاج.
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