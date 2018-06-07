أوروجواي في مهمة صعبة أمام فرنسا بكأس العالم





يلتقي منتخب أوروجواي مع نظيره فرنسا، في تمام الساعة الرابعة عصرا، على استاد "نيجنى نوفجورود"، ضمن منافسات الدور ربع النهائى فى بطولة كأس العالم المقامة حالياً فى روسيا.





ويسعى منتخب أوروجواى لتحقيق الفوز فى مباراة اليوم والصعود إلى الدور نصف النهائى من منافسات كأس العالم، لتكرار إنجاز مونديال 2010 الذى أقيم بجنوب افريقيا كذلك الحفاظ على آماله فى تحقيق المفاجأة بحصد كأس العالم للمرة الثالثة فى تاريخه.





وعلى الجانب الأخر يسعى منتخب فرنسا لقطع خطوة جديدة نحو استعادة أمجاده والحفاظ على آماله فى حصد اللقب للمرة الثانية فى تاريخه بعد نسخة 1998.





وصعد منتخب أوروجواى للدور ربع النهائي بعد فوزه على البرتغال بهدفين مقابل هدف ، بينما حقق منتخب فرنسا فوزا عريضا على الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.