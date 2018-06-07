النقابة التونسية للفلاحين تدعو سلطات الاشراف للتدخل والتعجيل بصرف مستحقات محاصيل الفلاحين

طالبت النقابة التونسية للفلاحين سلطات الاشراف بالتدخل العاجل لصرف مستحقات محاصيل الفلاحين، بعد توقف الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية "الزراعات الكبرى، عن ذلك، نتيجة الاخلالات التقنية القائمة بين البنك الوطني الفلاحي والبنك المركزي التونسي والشركة سالفة الذكر، وفق بيان لها، الخميس.





واضافت النقابة أنّه تبين لها، وبشكل جلي، ان الإشكال القائم في سير منظومة الحبوب يسجل على مستوى خلاص الفلاحين من طرف الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية "الزراعات الكبرى" وخاصة في ولايات القيروان وسليانة وجندوبة وزغوان وبنزرت وأريانة وباجة.



