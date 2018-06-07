ارتفاع في صادرات الغلال بـ 51% من حيث القيمة و19.2% من حيث الكمية

تونس 5 جويليه (وات)- ارتفعت عائدات صادرات الغلال للموسم الحالي، بنسبة تناهز51 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط فيما تطورت على مستوى الكمية بما يعادل 2ر19 بالمائة، وفق بيانات لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الخميس.





وبلغت كميات الغلال المصدرة، من 2 جانفي وحتى 3 جويلية 2018، نحو 13930 طن بقيمة ناهزت 42415 مليون دينار (م د)، مقابل 11687 طن بقيمة 28109 م د، خلال نفس الفترة من الموسم الفارط.





ويعود هذا التطور، حسب الوزارة، إلى ارتفاع نسق التصدير إلى السوق الليبية، إذ قدرت صادارت الغلال الى غاية 3 جويلية الجاري، بقرابة 6500 طن بقيمة 11554م د.





ونمت، ايضا، الصادرات الى السوق الايطالية، منذ انطلاق الموسم 2784 طن بقيمة 4650 م د مقابل 2376 طن بقيمة 2565 م د، في نفس الفترة من سنة 2017.



