جلسة عامة الإثنين المقبل لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزراء الدفاع والصحة والتكوين المهني والتشغيل

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، المجتمع اليوم الخميس، عقد جلسة عامة يوم الإثنين القادم، لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الدفاع ووزير الصحة ووزير التكوين المهني والتشغيل.





كما قرر المكتب عقد جلسة عامة يومي 10 و11 جويلية 2018 ستخصص للنظر في مشاريع القوانين التالية:

/ مشروع قانون عدد 2018/14 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع دعم تركيز المخطط الوطني الإستراتيجي "تونس الرقمية 2020".





/ مشروع القانون الأساسي عدد 30/2016 المتعلق بالأحكام المشتركة.





/ مشروع قانون عدد 2017/89 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.



