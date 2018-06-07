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الحكومة البريطانية لا تمول أية حملة إعلامية موالية للحكومة التونسية ومضادة للإحتجاجات الإجتماعية

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:52 ص
الحكومة البريطانية لا تمول أية حملة إعلامية موالية للحكومة التونسية ومضادة للإحتجاجات الإجتماعية
علم بريطانيا وتونس
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محمد وليد الجموسي
 
 أكدت سفارة بريطانيا بتونس، أن الحكومة البريطانية لا تمول أية حملة إعلامية موالية للحكومة التونسية وتخدم السلطة التنفيذية في تونس، ومضادة للإحتجاجات الإجتماعية.

وأعربت السفارة، في بيان أصدرته  الخميس،  عن أسفها لما تضمنته مقالات نشرتها بعض وسائل الإعلام التونسية من مغالطات حرفت الموقف البريطاني من هذه المسألة، وادعى فيها أصحابها أن المملكة البريطانية كذبت الحكومة التونسية.

وأفادت بأن الحكومة البريطانية تقدم للحكومة التونسية مساعدة فنية، من خلال برامج التنمية التي تقرها المملكة المتحدة، قصد مساعدة القطاع العمومي التونسي على التعهد بإلتزاماته مع الشعب التونسي في كنف الشفافية.

وكانت بعض وسائل الإعلام التونسية، تناقلت ما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية في أحد مقالاتها، من أن "الحكومة البريطانية موّلت حملة إعلاميّة لفائدة حكومة يوسف الشاهد، بعد التحركات الشعبية التي شهدتها عدّة مناطق في تونس خلال شهر جانفي 2018، إحتجاجا على قانون المالية".

كما تداولت ما يفيد بأن سفيرة المملكة المتحدة بتونس "لويز دي سوزا"، كذبت الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات أدلت بها أمس الإربعاء لإذاعة "إكسبريس أف أم" الخاصة، مؤكدة أن الحكومة البريطانية إتفقت مع الشركة الإشهارية العالمية "أم آند سي ساتشي" (M & C Saatchi)، على القيام بحملة لفائدة الحكومة التونسية حول الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها.

وأضافت السفيرة، أن الهدف من هذه الحملة الدعائية التي كانت بطلب من الحكومة التونسية، هو تحسيس المواطنين بالإصلاحات الإقتصادية المنجزة من قبل الحكومة، وليس التدخل في إختيارات البلاد والشعب التونسي، مشيرة إلى أن هذه الحملة تم تمويلها من قبل صندوق حكومي بريطاني يسمى "الصراع والإستقرار والأمن" (CSSF).
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