حملة جهوية للنظافة بشواطئ بلدية البقالطة

انتظمت الخميس حملة جهوية للنظافة على مستوى شواطئ الشرف والديماس والبساري ببلدية البقالطة من ولاية المنستير، وذلك بمشاركة 9 بلديات من الجهة، وفق ما أفاد به كاتب عام بلدية البقالطة يامن رميزة.





وشملت التدخلات رفع طحالب وأعشاب البحر الميتة التي يلفظها البحر أو ما يعرف "بالضريع" ومخلفات البناء والفضلات المنزلية، وستتواصل غدا التدخلات لرفع بقية فواضل البناء، حسب ذات المصدر.





كما ستكون هناك تدخلات على مستوى شواطئ البقالطة التي تمتد على طول 10 كيلومترات طيلة الفترة الصيفية بعد استكمال بعض الإجراءات الإدارية لإبرام بلدية البقالطة مناولة لتنظيف هذه الشواطئ، علاوة على أنّه سيقع دعم البلدية بحوالي 30 حاوية.



