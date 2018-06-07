الديوان الوطني للصناعات التقليدية ينظم عددا من المعارض الوطنية والجهوية خلال صائفة 2018
الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:49 ص
محمد وليد الجموسي
ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية، خلال صائفة 2018 ، عددا هاما من المعارض الوطنية والجهوية في الصناعات التقليدية بهدف تدعيم الحركة التجارية والترويجية لمنتوجات الصناعات التقليدية وتنشيط القطاع السياحي وهي على التوالي:
1/ أيام الفخار بسجنان من 6 الى 22 جويلية 2018 برواق العرض ببنزرت .
2/ معرض طبرقة للصناعات التقليدية من 15 الى 29 جويلية 2018 بكرنيش طبرقة .
3/ الدورة الثانية لمعرض ياسمين الحمامات من 27 جويلية الى 7 اوت 2018 بالحمامات.
4/ مهرجان الزربية بقصيبة المديوني من 27 الى 29 جويلية 2018 بقصيبة المديوني.
5/ المعرض الوطني للابداعات الحرفية من 21 الى 29 جويلية 2018 بالسقيفة الكحلاء بالمهدية.
6/ معرض الصناعات التقليدية بالمعمورة من 27 جويلية الى 12 اوت 2018.
وافاد الديوان الديوان الوطني للصناعات التقليدية، في بلاغ اصدره الخميس انه سيبرم اتفاقية تعاون مع مؤسسة رامبورغ، يوم الاربعاء 11 جويلية 2018، بهدف تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالقطاع واهمها انجاز خارطة رقمية ذكية للصناعات التقليدية ترمي الى توثيق المخزون التراثي والحرفي في كل الجهات.
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