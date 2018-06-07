ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الديوان الوطني للصناعات التقليدية ينظم عددا من المعارض الوطنية والجهوية خلال صائفة 2018

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:49 ص
الديوان الوطني للصناعات التقليدية ينظم عددا من المعارض الوطنية والجهوية خلال صائفة 2018
ديوان الصناعات التقليدية
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية، خلال صائفة 2018 ، عددا هاما من المعارض الوطنية والجهوية في الصناعات التقليدية بهدف تدعيم الحركة التجارية والترويجية لمنتوجات الصناعات التقليدية وتنشيط القطاع السياحي وهي على التوالي:

1/ أيام الفخار بسجنان من 6 الى 22 جويلية 2018 برواق العرض ببنزرت .

2/ معرض طبرقة للصناعات التقليدية من 15 الى 29 جويلية 2018 بكرنيش طبرقة .

3/ الدورة الثانية لمعرض ياسمين الحمامات من 27 جويلية الى 7 اوت 2018 بالحمامات.

4/ مهرجان الزربية بقصيبة المديوني من 27 الى 29 جويلية 2018 بقصيبة المديوني. 

5/ المعرض الوطني للابداعات الحرفية من 21 الى 29 جويلية 2018 بالسقيفة الكحلاء بالمهدية. 

6/ معرض الصناعات التقليدية بالمعمورة من 27 جويلية الى 12 اوت 2018.

وافاد الديوان الديوان الوطني للصناعات التقليدية، في بلاغ اصدره الخميس انه سيبرم اتفاقية تعاون مع مؤسسة رامبورغ، يوم الاربعاء 11 جويلية 2018، بهدف تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالقطاع واهمها انجاز خارطة رقمية ذكية للصناعات التقليدية ترمي الى توثيق المخزون التراثي والحرفي في كل الجهات.
المزيد عن: ديوان الصناعات التقليدية خبرعاجل تونس اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
-
x
16:00
-
فرنسا
البرازيل
-
x
20:00
-
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/6/2018 9:30:22 AM