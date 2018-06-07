الديوان الوطني للصناعات التقليدية ينظم عددا من المعارض الوطنية والجهوية خلال صائفة 2018

ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية، خلال صائفة 2018 ، عددا هاما من المعارض الوطنية والجهوية في الصناعات التقليدية بهدف تدعيم الحركة التجارية والترويجية لمنتوجات الصناعات التقليدية وتنشيط القطاع السياحي وهي على التوالي:





1/ أيام الفخار بسجنان من 6 الى 22 جويلية 2018 برواق العرض ببنزرت .





2/ معرض طبرقة للصناعات التقليدية من 15 الى 29 جويلية 2018 بكرنيش طبرقة .





3/ الدورة الثانية لمعرض ياسمين الحمامات من 27 جويلية الى 7 اوت 2018 بالحمامات.





4/ مهرجان الزربية بقصيبة المديوني من 27 الى 29 جويلية 2018 بقصيبة المديوني.





5/ المعرض الوطني للابداعات الحرفية من 21 الى 29 جويلية 2018 بالسقيفة الكحلاء بالمهدية.





6/ معرض الصناعات التقليدية بالمعمورة من 27 جويلية الى 12 اوت 2018.



