المنستير: تراجع عدد حوادث المرور بنسبة 14 فاصل 28 بالمائة خلال الاشهر الـ6 الأولى من سنة 2018

سجّلت ولاية المنستير، خلال الاشهر ال6 الأولى من السنة الجارية، استنادا الى احصائيات شرطة المرور، تراجعا في عدد حوادث المرور بنسبة 14 فاصل 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، وفق ما أفاد به محمّد مخلوف من الفرقة الجهوية لشرطة المرور بإقليم الامن بالجهة، خلال اجتماع اللّجنة الجهوية للسلامة المرورية، اليوم الخميس.





وأضاف ذات المصدر أنّ مصالح شرطة المرور، سجلت كذلك على مستوى كامل مرجع نظرها، خلال الفترة بين جانفي وجوان 2018 ، تراجعا في عدد الجرحي بنسبة 6 فاصل 73 في المائة، وفي عدد القتلى بنسبة 33 فاصل 3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.





وتمحورت أبرز المقترحات، خلال الجلسة، حول ضرورة تدعيم الانارة العمومية في العديد من النقاط وتركيز العلامات المرورية ومراجعة مخفضات السرعة وإزالة العشوائية منها أو غير المطابقة للمواصفات الفنية لتفادي عدّة حوادث وتركيز مفترقات دائرية لتسهيل حركة المرور، على غرار المتواجدة بطريق المنستير-خنيس.



