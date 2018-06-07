ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نسبة النجاح في دورة المراقبة لبكالوريا 2018 تبلغ 36 بالمائة متجاوزة كل التوقعات

الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:47 ص
نسبة النجاح في دورة المراقبة لبكالوريا 2018 تبلغ 36 بالمائة متجاوزة كل التوقعات
أرشيفية
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
أفاد المدير العام للامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني في تصريح (لوات) اليوم الخميس، ان نسبة النجاح في دورة المراقبة لبكالوريا 2018 بلغت 36 بالمائة.وقال الولباني إن "عدد الناجحين في دورة المراقبة لهذه السنة بلغ 14500 تلميذا وفاق كل التوقعات التي كانت في حدود 13500 تلميذا اي ما يعادل نسبة لا تتجاوز 28 بالمائة، ملاحظا ان هذا التحسن يدل على حسن استغلال التلاميذ لدورة المراقبة للتدارك في المواد التي لم يتحصلوا فيها على معدل 10 من 20 في الدورة الرئيسية.

وأوضح في هذا الاطار، ان اعلى نسبة نجاح تم تسجيلها في شعبة العلوم التجريبية التي بلغت 50 بالمائة، تليها شعب علوم الاعلامية والرياضيات والرياضة التي فاقت فيها نسب النجاح 42 بالمائة، في حين بلغت نسبة النجاح نسبة 30 بالمائة في بقية الشعب أي الاداب والاقتصاد والتصرف والعلوم التقنية. 

وعبر مدير عام الامتحانات عن ارتياحه لنتائج دورة المراقبة التي وصفها بال"طيبة"، لافتا الى ان هذه النسب هي التقديرات الاولية في انتظار التصريح بالنتائج النهائية التي ستكون متوفرة على مستوى وزارة التربية انطلاقا من صباح يوم غد الجمعة.

وذكر بانه سيتم ابتداء من الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس نشر نتائج امتحان البكالوريا في دورة المراقبة لسنة 2018، بواسطة الارساليات القصيرة للهاتف الجوال الرقمي للمترشحين الذين قاموا بالتسجيل في هذه الخدمة، علما وان الإعلان الرسمي على النتائج سيكون يوم السبت 7 جويلية 2018 بكافة المعاهد العمومية.
المزيد عن: خبرعاجل تونس باكالوريا اخر الاخبار اخر اخبار تونس اخبار تونس اليوم اخبار تونس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
أوروجواي
-
x
16:00
-
فرنسا
البرازيل
-
x
20:00
-
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/6/2018 9:30:22 AM