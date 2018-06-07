نسبة النجاح في دورة المراقبة لبكالوريا 2018 تبلغ 36 بالمائة متجاوزة كل التوقعات

أفاد المدير العام للامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني في تصريح (لوات) اليوم الخميس، ان نسبة النجاح في دورة المراقبة لبكالوريا 2018 بلغت 36 بالمائة. وقال الولباني إن "عدد الناجحين في دورة المراقبة لهذه السنة بلغ 14500 تلميذا وفاق كل التوقعات التي كانت في حدود 13500 تلميذا اي ما يعادل نسبة لا تتجاوز 28 بالمائة، ملاحظا ان هذا التحسن يدل على حسن استغلال التلاميذ لدورة المراقبة للتدارك في المواد التي لم يتحصلوا فيها على معدل 10 من 20 في الدورة الرئيسية.





وأوضح في هذا الاطار، ان اعلى نسبة نجاح تم تسجيلها في شعبة العلوم التجريبية التي بلغت 50 بالمائة، تليها شعب علوم الاعلامية والرياضيات والرياضة التي فاقت فيها نسب النجاح 42 بالمائة، في حين بلغت نسبة النجاح نسبة 30 بالمائة في بقية الشعب أي الاداب والاقتصاد والتصرف والعلوم التقنية.





وعبر مدير عام الامتحانات عن ارتياحه لنتائج دورة المراقبة التي وصفها بال"طيبة"، لافتا الى ان هذه النسب هي التقديرات الاولية في انتظار التصريح بالنتائج النهائية التي ستكون متوفرة على مستوى وزارة التربية انطلاقا من صباح يوم غد الجمعة.



