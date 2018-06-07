تطور العائدات السياحية ب 1ر46 بالمائة خلال السداسي الاول من سنة 2018

بلغت العائدات السياحة، خلال السداسي الاول من سنة 2018، 1293 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 46,1 % مقارنة بسنـة 2017، حسب معطيات نشرتها رئاسة الحكومة.





وبلغ عــدد السياح الوافدين على تونس خلال هذه الفترة حوالي 3,23 مليون سائح أي بزيادة بلغت 26 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويعود هذا بالأساس إلى انتعاشة السوق التقليدية بتطور عدد السياح الفرنسيين بنسبة 50% والسياح الألمان ب61% والسياح الجزائريين ب18,7 ? وتطور عـدد السياح القادمين من وجهات جديدة مثل روسيا(%48+) والصين (%55+)، حسب نفس المصدر.





كما تطور عدد الليالي المقضاة من طرف غير المقيمين بـ 57%خلال السداسي الأول من سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. حيث ارتفع عدد الليالي المقضاةبـ 70% بنسبة للسياح الفرنسيين و60% بالنسبة للسياح الروس و50% بالنسبة السياح الألمان.





وتعكس المؤشرات الإيجابية للقطاع، حسب رئاسة الحكومة، نجاح الاستراتيجية الأمنية التي اتخذتها السلطة وبـداية التعافي من آثار الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد قبل 3 سنوات. كما تبـــرٍز عودة الجاذبية للسوق التونسيـة خاصــة بعد عودة عدد كبير من منظمي الرحلات السياحية من اهمها شركة توماس كوك وشركة "توي".



