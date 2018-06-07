النقابة الأساسية للوعاظ بتونس تؤكد "رفضها القطعي" للتوصيات الواردة في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة
الجمعة 06/يوليه/2018 - 08:40 ص
محمد وليد الجموسي
أكدت النقابة الأساسية للوعاظ بتونس التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، "رفضها القطعي للتوصيات الواردة في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة"، معتبرة أنها "مخالفة للدين الإسلامي الحنيف ومهدّمة لنظام الأسرة وللقيم الأخلاقية ومناقضة للفطرة الإنسانية".
ونبهت في بيان لها، مما وصفته ب"التعارض الصريح لهذا التقرير مع ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، وإجماع علماء الأمّة بشأن عدد من أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تقبل التأويل والتغيير"، لافتة إلى أن "التقرير تضمن عددا من التوصيات التي تعدّ مخالفة للفطرة الإنسانية عامة وضربا للهوية التونسية خاصة".
وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة، سلمت تقريرها يوم 8 جوان الجاري إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ونشرته على الأنترنات يوم 12 من نفس الشهر، وهو يتضمن جملة من المقترحات في مجال الحياة الخاصة على غرار المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام ومعاقبة الدعوة الى الانتحار، "تنسجم مع ما وقّعت عليه تونس من اتفاقيات دولية ومع المبادئ التي نص عليها دستور جانفي 2014"، وفق ما صرحت به رئيستها بشرى بالحاج حميدة.
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