المنستير: 58 بالمائة من رؤساء البلديات من قائمات حزبية في حين لا تمثل المراة سوى 12 بالمائة

سجلت بلديات ولاية المنستير انتخاب 18 رئيس قائمة حزبية أي بنسبة 58 بالمائة من بينهم 11 من حركة نداء تونس (35 فاصل 48 بالمائة)، و5 من حركة النهضة (16 فاصل 12 بالمائة)، وواحد من آفاق تونس (3 فاصل 22 بالمائة)، وواحد من حراك تونس الإرادة (3 فاصل 22 بالمائة)، في حين ترأس 13 بلدية رؤساء قائمات مستقلة وهم يمثلون نسبة 41 فاصل 93 بالمائة.





ومن مجموع 31 بلدية في ولاية المنستير، وقع انتخاب أربعة نساء أي بنسبة 12 فاصل 90 بالمائة وجميعهن من قائمات حزبية، من بينهن ثلاثة من قائمة حركة نداء تونس على مستوى بلديات زاوية قنطش، وسيدي عامر معتمر، والساحلين وواحدة من قائمة حركة النهضة على رأس بلدية منزل كامل.





وخلال فترة تركيز المجالس البلدية بولاية المنستير من 21 جوان 2018 وإلى غاية 3 جويلية الجاري، انتخب أعضاء المجالس البلدية المنتخبة من قائمات حركة نداء تونس راضية بن الحاج صالح رئيسة لبلدية زاوية قنطش، وعبد المجيد المثلوثي رئيسا لعميرة الحجاج، ووليد شريعة لصيلدة، وفيصل العجيمي لمصدور منزل حرب، وعبد العزيز بنيزة لبني حسان، والأسعد مبارك لبنبلة المنارة، وسنيا الغالي لسيدي عامر مسجد عيسى، ومحمّد البريقي للبقالطة، والمنجي الشريف للمكنين، وعمر منصور للوردانين، وأسماء الصغير للساحلين معتمر.





وانتخبوا من حركة النهضة رؤساء لبلديات منزل نور محمّد مسراطي، وخنيس رضا عقير، وعميرة التوازرة المنجي بن جبريل، وطبلبة رياض نويرة، ومنزل كامل ليلى بن نجمة، ومن آفاق تونس عبد الوهاب المحمدي رئيسا لبلدية بوحجر ومن حراك تونس الإرادة عمر بن عمر رئيسا لبلدية زرمدين.





وأفرزت انتخابات أعضاء المجالس البلدية المنتخبة في بقية البلديات رؤساء من قائمات مستقلة وهم كالتالي: نور الدّين العاشق رئيس القائمة المستقلة "كفاءات" رئيسا لبلدية الغنادة، ومحمّد رضا الحاج سالم رئيس قائمة "كلنا قصيبة المديوني" بقصيبة المديوني، والحبيب الميلي رئيس قائمة "جمال بلادنا" بجمال، وفؤاد الفرجاني رئيس قائمة "الارتقاء" بطوزة والأزهر القابسي رئيس قائمة "أمانة" بقصر هلال.



