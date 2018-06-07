اللجنة الوطنية الاولمبية توقف السباح العالمي أسامة الملولي وقتيا عن كل نشاط

قررت الهيئة التنفيذية للجنة الوطنية الأولمبية في جلستها المنعقدة أمس الخميس، إيقاف الرياضي أسامة الملولي وقتيا عن كل نشاط رياضي أولمبي في انتظار استكمال الإجراءات من قبل اللجنة المتعهدة.





ويأتي هذا القرار وفق بلاغ صادر عن الهيئة التنفيذية تبعا لما صدر عن البطل الأولمبي أسامة الملولي من "تجاوزات" تجاه رئيس البعثة الرسمية للألعاب المتوسطية محمد العادل زهرة سواء بطاراقونا في إسبانيا يوم غرة جويلية الحالي، أو بمقر اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية يوم 3 من نفس الشهر.





وقالت اللجنة الوطنية الأولمبية في نفس البلاغ، أنه ب"قدر حرصها على القيام بواجبها في دعم رياضيي النخبة وخاصة ذوي المستوى العالي من أبطالنا وتوفير أفضل الظروف لهم للقيام بواجبهم في رفع الراية الوطنية في كافة المحافل، فإنها حريصة كل الحرص على أن يتم ذلك في كنف احترام القيم الأولمبية ومبادئ الميثاق الأولمبي، وهو ما تسجله بكل اعتزاز في جانب أبطالنا باستثناء بعض الحالات الشاذة التي لا يمكن التسامح معها حماية لهم وخاصة الجيل الجديد منهم وحتى لا يكون أي طرف فوق القانون مهما كان مقامه".



