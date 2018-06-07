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رئيس شركة أدوية: ليس دور الشركات أن تدعم المواطن بل الدولة

الجمعة 06/يوليه/2018 - 07:40 ص
رئيس شركة أدوية: ليس دور الشركات أن تدعم المواطن بل الدولة
أرشيفية
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نعيم يوسف
 
قال جمال الليثي، رئيس أحدى شركات الأدوية، إن كل العاملين في الدواء هدفهم توفير دواء آمن للمواطن، وذلك يجب أن يكون هدف كل المسئولين، مشددًا على ضرورة أن يكون سعر البيع أعلى من التكلفة لكي تستمر الشركات في تصنيع الدواء.

وأضاف "الليثي"، في تصريحات تلفزيونية، الخميس، أنه بالفعل هناك فئة غير قادرة على شراء الدواء، ولكن ليس دور الشركات أن تدعم المواطن، بل دور الدولة، وهذا حق دستوري للمواطن.

وتابع، أن المشكلة ليست ارتفاع أسعار الدواء، ولكن ضبط الأسعار، حيث أن هناك أسعار سترتفع وأخرى ستنخفض، والمحصلة تقريبا أن المريض لن يتكلف شيء، ولكن إصلاح تشوهات الأسعار.
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