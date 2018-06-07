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14 معلومة عن غادة عبد الرزاق في عيد ميلادها

الجمعة 06/يوليه/2018 - 05:54 ص
14 معلومة عن غادة عبد الرزاق في عيد ميلادها
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شيماء عطية
 

تحتفل الفنانة غادة عبد الرزاق، اليوم الجمعة بعيد ميلادها المختلف عليه ما بين معلومات تفيد بأنها ولدت في السادس من يوليو ١٩٦٥، وبين تأكيداتها الشخصية بأنها من مواليد ١٩٧٠، ما يعني أنها تحتفل بعيدها الثامن والأربعين.

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٤ معلومات عنها:-

١- ولدت غادة عبد الرزاق في محافظة الشرقية.

٢- حصلت على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي. 

٣- بدأت حياتها الفنية موديل في عدد من الإعلانات.

٤- اتجهت للتمثيل في أفلام ومسلسلات بأدوار ثانية، وانطلقت شهرتها الحقيقية بعد ظهورها في مسلسل "عائلة الحاج متولي".

٥- قدمت فوازير رمضان "فرح فرح" عام 2003. 

٦- شاركت المخرج خالد يوسف في أغلب أفلامه والتي لعبت فيها أدوار جريئة منها "حين ميسرة" و"كف القمر" و"دكان شحاته" وآخرها "كارما".

٧- تزوجت في سن السابعة عشر من رجل الأعمال السعوديّ عادل القزاز، ثمّ انفصلت عنه بعد أن أنجبت منه ابنتها الوحيدة "روتانا".

٨- تزوجت غادة أربع مرات بعد زيجتها الأولى، كان آخرها من الصحفي محمد فؤاد.

٩- تزوجت ابنتها روتانا ولديها حفيدتان هما "خديجة وجويرية".

١٠- منذ عام ٢٠١٠ اعتادت غادة المشاركة في مارثون رمضان في مسلسل من بطولتها كان آخرها "ضد مجهول" في موسم رمضان الماضي.

١١- أعلنت أنها ستأخذ "استراحة محارب" ولن تشارك في رمضان المقبل، مفضلة العودة في عام ٢٠٢٠.

١٢- شاركت في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "Arab Casting" في موسمين.

١٣- قدمت برنامج "رَيَّا وسكينة" بالتعاون مع الفنانة هالة فاخر عام ٢٠٠٨.
 
١٤- تعيش غادة حاليًا انتعاشة فنيًّا حيث تشارك في فيلمين في موسم عيد الفطر المبارك وهما "كارما" و"حرب كرموز".


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