وزير التعاون السوداني: كل العرب مقصرون في القضية الفلسطينية ونعاني من الشرذمة



وأوضح "كمال"، في لقاء مع برنامج "مساء دريم"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، الخميس، أن من يفعلون ذلك هدفهم الأساسي، هو تحقيق أمن إسرائيل، وأن تكون موجودة وسط دول مفتتة.



وتابع وزير التعاوني السوداني، أننا "كلنا كعرب مقصرين" في القضية الفلسطينية، ومقصرين تجاه أنفسنا قبل أن نقصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين، ودور جامعة الدول كاد ان يزول بسبب الخلافات العربية العربية، ونعاني من الشرذمة والمشاكل والصراعات.

قال وزير التعاون الدولي السوداني، إدريس كمال، إن المنطقة تشهد حاليا "سايكس - بيكو" جديدة لتقسيم المنطقة ولذلك يجب علينا كعرب أن ننتبه ونجلس مع بعضنا البعض.